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"Ганебні заяви": у Раді "припечатали" Віткоффа за проросійську пропаганду

Олексій Тесля
24 березня 2025, 13:51
1786
Сітв Віткофф ретранслює російську пропаганду, переконаний Олександр Мережко.
Стів Віткофф, переговори в Джидді
В Україні розкритикували Стіва Віткоффа / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/ermaka2022

Головне:

  • Трамп має відкликати Віткоффа з його посади, вважає Мережко
  • Заяви Віткоффа є ганебними, каже нардеп

Після "ганебних і шокуючих" заяв спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про "референдуми" на окупованих територіях, його треба відкликати з посади, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

"Будемо називати речі своїми іменами, це просто ганебні, шокуючі заяви. Я не розумію, про що йдеться - про невігластво, про наївність, про непрофесіоналізм?", - наголосив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Нардеп каже, що йдеться про представника президента, який мав би фахово розумітися на цьому питанні і знати якісь базові речі, тобто очевидні речі.

"І він цього не знає. Він ретранслює російську пропаганду. І в мене питання, ким він є? Він - посланник Трампа, чи, може, він - посланник Путіна? У мене немає відповіді на це запитання. Як це пояснити? Я вважаю, що найгірше в цій ситуації, найнебезпечніше те, що пан Віткофф у цьому інтерв'ю каже, що "я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору". І це дуже небезпечно", - сказав він.

За словами народного депутата, що Трамп має дезавуювати ці заяви як такі, що суперечать політиці Сполучених Штатів. А самого Віткоффа потрібно відкликати з посади спеціального посланника.

"Президент Трамп повинен дезавуювати ці заяви, тому що це суперечить політиці Сполучених Штатів, перш за все. Сполучені Штати завжди дотримувалися чіткої, однозначної політики щодо цього питання - невизнання спроби анексії, окупації Росією території України. І тут з'являється людина, яка претендує на те, що вона - посланник президента, і робить такі шокуючі заяви. Зрозуміло, ми не можемо диктувати американським друзям, хто має представляти їх, але ця людина має бути усунена з цієї делегації, вона не має бути представником президента. Оскільки або є абсолютно непрофесійною, або просто повторює наративи Путіна", - переконаний він.

Мережко сподівається, що Трамп не поділяє поглядів, які озвучив спецпосланець Віткофф. Мовляв, у нинішній адміністрації є люди, які не підтримують подібну риторику.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною. Спецпредставник Трампа зазначив, що вірить у наміри Путіна припинити війну і спростував наміри РФ напасти на інші країни Європи.

Як раніше повідомляв Главред, риторика Стіва Віткоффа, який раніше зустрічався з Володимиром Путіним у Москві і нещодавно публічно повторив кілька російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа, заявили в американському Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Саудівській Аравії завершилася зустріч української та американської команд. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров, який очолював українську делегацію.

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Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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Переговори про припинення вогню Стів Віткофф
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