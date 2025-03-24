Українські військові знищили 4 гелікоптери РФ у Бєлгородській області

Ворог використовував гелікоптери для атак цілей на землі.

https://glavred.net/front/ukrainskie-voennye-unichtozhili-4-vertoleta-rf-v-belgorodskoy-oblasti-10649759.html Посилання скопійоване

ССО довели ворогу, що у нього немає недосяжних цілей / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, ВМС ЗС України

Головне:

ССО знищили два Ка-52 та два Мі-8 ворога

Всі вертольоти знищені ракетними ударами

Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 у Белгородській області країни-агресорки Росії. Про це повідомили у Telegram ССО.

Усі борти ворога українські захисники знищили ракетними ударами в тил РФ, де було створено майданчик для підскоку авіації - замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

відео дня

Противник сподівався, що є недосяжним у тилу, однак ССО разом з іншими захисниками довели, що для України немає нічого недосяжного у боротьбі з агресором.

"Ка-52 - ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій", - йдеться у повідомленні.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео знищення гелікоптерів РФ:

Знищення російських Мі-8 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня 2024 року знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень.

Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан розповів деталі історичної операції. Він зазначив, що найімовірніше ракета, яка вразила російські гелікоптери, була з тепловою головкою самонаведення.

Згодом голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Проте раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями. В рамках цієї операції вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований

Читайте також:

Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред