Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

Операції дозволили дещо змінити становище українських захисників у Харківській області.

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Ворог на Харківщині працює піхотними підрозділами / Колаж: Главред, фото: 122 ОБр ТрО, скрін з DeepState

Що сказав Маляревич:

ЗСУ звільнили частину територій біля Дворічної

Росіяни не припиняють штурмів на Куп'янському напрямку

Окупанти на правому березі Осколу риють нори

Аналітики DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, а саме про звільнення територій біля населених пунктів Фиголівка, Голубівка і Синьківка, Западне.

Представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в етері телемарафону підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити частину територій біля Дворічної.

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"Покращили положення, це дуже важливі, але невеликі операції", - розповів він.

Водночас Маляревич розповів, що на Куп'янському напрямку війська країни-агресорки Росії не припиняють штурмів і задіюють піхотні підрозділи для того, щоб перебратися на правий берег річки Оскіл.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

"Ми знаходимо їх, коли вони підходять до річки, це не завжди вдається. Але і на переправі знищуємо, і на підходах знищуємо, і на лівому березі Осколу знищуємо", - наголосив військовий.

Ті окупанти, яким все ж вдається перебратися на інший берег, риють собі нори, шукають хати, бліндажі й підвали.

"Інколи буває, що 3-4 особи перебувають у секторі, а територія замальовується як "червона", то це не значить, що там зайшли полком і стоять — така зараз специфіка на цьому напрямку. Там десь до пів тисячі піхоти противника перебуває, але вони розповзлися на великі території, їх виявити і знищити важко", - додав Маляревич.

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що в районі населеного пункту Тополі Харківської області на початку лютого зафіксували просування російських військ. Противник, по суті, зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Раніше військові повідомляли, що на Куп'янському напрямку окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються повністю захопити лівий берег річки Оскіл, однак їхні плани руйнують ЗСУ.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що російські окупаційні війська намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині, однак українські Сили оборони успішно вибивають їх із цього напрямку.

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Хто такий Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.

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