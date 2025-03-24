Зеленський розказав деталі переговорів із США: які ініціативи готовий підтримати Київ

Зеленський очікує нові доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова

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Результати переговорів у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Зеленського:

У Саудівській Аравії відбулася зустріч команд України та США

Зеленський очікує від Умєрова нову доповідь

У Саудівській Аравії відбулась зустріч з представниками США. Міністр оборони України Рустем Умєров доповів президенту України про результати переговорів. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.

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"Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки. І це нам потрібно усім: в Україні, у Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну та знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки", - сказав Зеленський.

Він додав, що очікує від Умєрова нові доповіді.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна прагне припинення вогню та завершення війни. Президент Володимир Зеленський під час брифінгу поділився деталями переговорів зі США та обговоренням можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру. За його словами, українська сторона спочатку пропонувала розпочати з припинення вогню в повітрі та на морі.

24 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, заплановані окремі переговори представників США з делегаціями України та Росії. Мета зустрічей – досягнення тимчасового припинення вогню та обговорення можливих умов мирного врегулювання конфлікту. Главред зібрав основну інформацію про ці перемовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу, що запланована на 24 березня зустріч представників США та України в Саудівській Аравії матиме технічний, а не політичний характер.

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