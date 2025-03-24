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Це частина схеми, Росія передала Білому дому сигнал щодо України - Зеленський

Юрій Берендій
24 березня 2025, 15:34
1057
У команді Трампа почали вірити на слово російському диктатору Путіну, навіть попри те, що розвіддані суперечили йому, зазначив Зеленський.
Це частина схеми, Росія передала Білому дому сигнал щодо України - Зеленський
Росіяни передали американцям сигнал щодо України / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Загострення ситуації на Курщині не пов'язано із рішенням США призупинити допомогу Україні
  • Трамп продовжував посилювати брехню про оточення українських військ на Курщині
  • Росія впливає на деяких представників команди Трампа

Після суперечки у Білому домі адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про призупинення допомоги Україні, що включало постачання критично важливих розвідувальних даних, зброї та боєприпасів, що негативно вплинуло на бойові дії українських збройних сил. Проте президент України утримався від звинувачень на адресу США щодо загострення ситуації на Курщині, повідомляє TIME.

У матеріалі зазначається, що без доступу до даних з американських супутників українські військові втратили можливість своєчасно виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. Це зменшило час на попередження цивільного населення та військових про авіаудари. Найбільш відчутним цей вплив був у Курській області Росії, де російські війська швидко просунулися вперед. Однак Володимир Зеленський не став покладати відповідальність за це на адміністрацію Трампа.

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"Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську", - сказав Зеленський.

У матеріалі зазначається, що найбільше Зеленського турбувала не стільки роль Трампа в обміні розвідданими, скільки вплив російської дезінформації. Під час боїв Трамп провів телефонну розмову з Путіним, який запевнив його, що тисячі українських військових у Курську опинилися в оточенні російських сил.

"Це була брехня. Але Трамп продовжував її посилювати", - повідомив глава держави.

На думку Зеленського, це було частиною ширшої схеми. Він зазначив, що американські чиновники почали довіряти словам Путіна, навіть коли їхні власні розвідувальні дані цьому суперечили.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх", - сказав Зеленський.

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Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку російська армія посилює тиск на українські сили, нарощуючи кількість атак. Про це заявив військовий експерт Валерій Рябих.

Аналітики DeepState раніше повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, зокрема про звільнення територій поблизу Фиголівки, Голубівки, Синьківки та Западного. Представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич підтвердив, що українським військовим вдалося відвоювати частину територій у районі Дворічної.

Водночас президент США Дональд Трамп, за даними The Telegraph, починає "все більше сердитися" через масовані російські обстріли України, використанням різних видів озброєння. Видання посилається на джерела в Білому домі.

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Що відомо про Time?

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

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