Після скандалу в Білому домі Зеленський запросив Венса в Україну - його реакція

Президент Зеленський запросив віцепрезидента США Джей Ді Венса до України після сварки в Овальному кабінеті, однак відповіді так і не отримав.

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Зеленський після сварки в Білому домі звернувся до Венса / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі The Times:

В Білому домі стараються уникати поїздок, які демонструють наслідки російської агресії

Зеленський запросив віцепрезидента США Венса до України

Віцепрезидент США проігнорував запрошення

В ході суперечки в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським і Джей Ді Венсом, президент України запитав, чи відвідував віцепрезидент США Україну під час війни. У відповідь на це, Венс відповів, що його не цікавлять "пропагандистські тури" Зеленського. Попри цю напругу, український лідер запросив Венса відвідати Україну, повідомляє The Time.

Видання зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Україна прагнула залучати іноземних лідерів, щоб вони особисто побачили наслідки російської агресії.

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Журналіст The Time Саймон Шустер вказує, що Зеленський зазвичай показує гостям лікарні з пораненими військовими, руїни після обстрілів або братські могили жертв російської окупації. Водночас представники Білого дому намагалися уникати таких поїздок після вступу Трампа на посаду в січні.

У статті наголошується, що виживання України напряму залежить від здатності Зеленського зберігати підтримку іноземних партнерів. Однак із затягуванням війни це стає все складніше, а утримати на своєму боці таких політиків, як Трамп, дедалі важче.

Під час однієї з останніх телефонних розмов Зеленський спробував переконати Венса змінити своє рішення щодо візиту в Україну під час війни.

"Ми все ще чекаємо на вас", – сказав він жартома.

Віцепрезидент США не відповів.

Сварка в Білому домі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Однак їхня спільна пресконференція завершилася гучним скандалом. Неочікувано між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна суперечка, до якої втрутився і сам Трамп.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон протягом п’яти днів закликали Зеленського відновити діалог із президентом США Дональдом Трампом після конфлікту в Білому домі. Про це повідомляє The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому був частиною стратегії тиску на Україну.

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