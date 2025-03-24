'Говоримо про території': Трамп анонсував підписання важливої угоди з Україною

Трамп анонсував підписання вже найближчим часом угоди про рідкісноземельні метали з Україною, обговорюється питання власності електростанцій.

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Трамп анонсував підписання угоди про копалини з Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Трамп:

Угода про рідкісноземельні копалини буде підписана найближчим часом

США обговорюють можливість контролю українських електростанцій американськими компаніями

Зараз тривають переговори про території та лінії розмежування

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку стратегічно важливих корисних копалин в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами під час засідання Кабінету міністрів, Трамп також зазначив, що США обговорюють із Києвом можливість купівлі американськими компаніями українських електростанцій.

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У рамках переговорів делегація США зустрілася з українськими посадовцями в неділю, а наступного дня – з представниками Росії в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Основна увага була приділена припиненню бойових дій у Чорному морі, проте, за словами Трампа, обговорювалися й інші питання, оскільки він наполягає на завершенні трирічної війни Росії проти України.

"Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією... Тому що у нас є досвід", - сказав він.

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Переговори в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна прагне припинення вогню та завершення війни. Президент Володимир Зеленський під час брифінгу поділився деталями переговорів зі США та обговоренням можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру. За його словами, українська сторона спочатку пропонувала розпочати з припинення вогню в повітрі та на морі.

24 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, заплановані окремі переговори представників США з делегаціями України та Росії. Мета зустрічей – досягнення тимчасового припинення вогню та обговорення можливих умов мирного врегулювання конфлікту. Главред зібрав основну інформацію про ці перемовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу, що запланована на 24 березня зустріч представників США та України в Саудівській Аравії матиме технічний, а не політичний характер.

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