Чи може РФ наступати на Дніпропетровську область: експерт оцінив загрозу

Наразі ворог хоче повернути втрачені позиції та спробує продовжити наступ поблизу Покровська, вважає Попович.

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Попович прокоментував ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Основне:

Загарбники не мають достатньо сил для наступу на Дніпропетровську область

Росіяни накопичують сили, щоб повернути втрачені позиції на Покровському напрямку

У російських загарбників не має достатньо ресурсів, щоб повноцінно наступати на Дніпропетровську область. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДOM.

Експерт нагадав, що противник намагався обійти із заходу Покровськ, щоб перерізати логістику Силам оборони України, крім того, ворог міг би зайти на територію Дніпропетровської області.

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"І противник ці задуми не змінив. Мета у нього залишилася та ж. Питання полягає в тому, чи зможе він цю мету досягти? Зараз всі його бої якраз спрямовані на те, щоб повернути втрачені позиції та спробувати продовжити наступ, який він задумав раніше — обхідний маневр на захід від Покровська", — розповів військовий оглядач.

Попович не виключає те, що росіяни можуть зʼявитися біля Дніпропетровщини. За його словами, вихід противника на адміністративні кордони Донецької, Дніпропетровської та південніше Запорізької області - лише політична мета, адже росіяни могли б подати це як "успіх".

Він підкреслив, що для того, аби наступати на Дніпропетровщину, потрібні абсолютно інші сили, яких у ворога немає.

"Про який наступ на Дніпропетровщину ми можемо зараз вести розмову, якщо противник топчеться біля Покровська? Його просування зупинено в Донецькій області. Як він може зараз думати про наступ на Дніпропетровську область для того, щоб просуватися до Павлограда чи тим більше до Дніпра? Ще не потрібно забувати, що зараз противник досить серйозно виснажений. Тому наступати на Дніпропетровську область у нього недостатньо сил", — додав військовий експерт.

Що відомо про Покровськ? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич заявив, що ЗСУ вдалося звільнити частину територій біля Дворічної. До цього аналітики DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, а саме про звільнення територій біля населених пунктів Фиголівка, Голубівка і Синьківка, Западне.

Крім того, як писав Главред, силами Третьої штурмової бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Українські військові відновили контроль над територією загальною площею у три квадратні кілометри.

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що протягом тижня окупаційна армія країни-агресорки Росії проводила активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак тепер активність ворога спала.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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