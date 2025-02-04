Країни ОПЕК у відповідь на заклик Трампа ухвалили рішення щодо нафти - Bloomberg

Росія залишається країною, яка працює з ОПЕК.

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План Трампа щодо зниження цін на нафту поки не спрацював - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: The White House, facebook.com/DonaldTrump

Що вирішили країни ОПЕК:

Експортери нафти не дослухалися до Трампа

До квітня видобуток нафти не збільшуватимуть

Учасники організації країн-експортерів нафти вирішили, що до квітня 2025 року вони не збільшуватимуть видобуток нафти. Таким чином, до закликів президента США Дональда Трампа про збільшення обсягів видобутку "чорного золота" вони не дослухалися.

Як повідомляє Bloomberg, експортери нафти свої плани ніяк не скоригували. До того ж агресорка Росія залишається країною, що працює з ОПЕК.

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"3 лютого представники країн-членів ОПЕК зібралися для обговорення обсягів видобутку нафти. За результатами зустрічі ОПЕК домовилися підтримати плани обмеження постачань сирої нафти до кінця першого кварталу 2025 року, а потім поступово відновлювати видобуток щомісяця з квітня", - зазначено в повідомленні.

Реакція на прохання Трампа

Журналісти уточнили, що на прохання Трампа, спрямоване на збільшення видобутку нафти, країни не відреагували. У рамках зустрічі вони обговорювали поточні ліміти на видобуток нафти, а також компенсації за попередні надлишкові видобутки.

Що відомо про країни ОПЕК і ОПЕК+ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ціна на нафту

Як відомо, на тлі зустрічі ціна на нафту фіксувалася в розмірі 77 доларів за барель. ОПЕК уже понад 2 роки обмежує видобуток нафти, щоб запобігти її надлишку на світовому ринку. Таким чином, держави, які входять до організації, стримують падіння цін на нафту.

Трамп і ціни на нафту - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп на форумі в Давосі закликав знизити ціни на нафту. На його думку, це дасть змогу швидше завершити російсько-українську війну.

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. В інтерв'ю Главреду він сказав, що у РФ є певні запаси, і за рахунок інерційності економіки вона зможе ще якийсь час протриматися.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ вважає, що ціна на нафту має бути не більшою за 30 доларів за барель, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Тоді відбудеться обвал можливостей Росії вести війну.

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