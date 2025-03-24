Будинок у вогні, люди заблоковані у власних квартирах: моторошні кадри евакуації в Сумах

Внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 88.
РФ вдарила ракетою по місту Суми / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, ДСНС
Російські окупанти вдарили ракетою по житловому району Сум. Внаслідок атаки у багатьох будинках вилетіли вікна. В одному з багатоповерхових будинків здійнялася пожежа. Через вибухову хвилю люди були заблоковані у власних квартирах.
Рятувальники показали, як вони евакуювали постраждалих.
У ДСНС зазначили, що частково була зруйнована будівля школи, звідти евакуювали 40 дітей та 16 дорослих, постраждалих нема.
У квартирах 5-поверхового будинку здійнялась пожежа на площі 150 квадратних метрів. Також загорівся приватний будинок.
Дивіться відео з наслідками удару по місту Суми: РФ вдарила ракетою по місту Суми / фото: скріншот
Керівник ЦПД РНБО
Андрій Коваленко прокоментував ракетний удар по місту.
"В Сумах справжня жесть. Зараз вже 74 поранених, 14 дітей. Путін схоже хоче обдурити всіх навколо", - написав він.
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
фото: Кордон.Медіа
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська міськрада
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська міськрада
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська обласна прокуратура
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська обласна прокуратура
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська обласна прокуратура
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська обласна прокуратура
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська обласна прокуратура
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
Сумська обласна прокуратура
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
ДСНС
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
ДСНС
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
ДСНС
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
ДСНС
Ракетний удар по місту Суми 24 березня
ДСНС
Голова Офісу президента
Андрій Єрмак також відреагував на атаку.
"Суми. 74 поранених на даний момент, є діти", - написав він.
Дивіться відео з наслідками удару по місту Суми: РФ вдарила ракетою по місту Суми / фото: скріншот Суспільне з посиланням на міськраду повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 88, з них 17 - діти. Новина доповнюється...
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