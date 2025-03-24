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Будинок у вогні, люди заблоковані у власних квартирах: моторошні кадри евакуації в Сумах

Ангеліна Підвисоцька
24 березня 2025, 18:56
931
Внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 88.
удар по Сумам
РФ вдарила ракетою по місту Суми / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, ДСНС

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому району Сум. Внаслідок атаки у багатьох будинках вилетіли вікна. В одному з багатоповерхових будинків здійнялася пожежа. Через вибухову хвилю люди були заблоковані у власних квартирах. Рятувальники показали, як вони евакуювали постраждалих.

У ДСНС зазначили, що частково була зруйнована будівля школи, звідти евакуювали 40 дітей та 16 дорослих, постраждалих нема.

У квартирах 5-поверхового будинку здійнялась пожежа на площі 150 квадратних метрів. Також загорівся приватний будинок.

відео дня

Дивіться відео з наслідками удару по місту Суми:

удар по Сумам
РФ вдарила ракетою по місту Суми / фото: скріншот

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував ракетний удар по місту.

"В Сумах справжня жесть. Зараз вже 74 поранених, 14 дітей. Путін схоже хоче обдурити всіх навколо", - написав він.

  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська міськрада
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська міськрада
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на атаку.

"Суми. 74 поранених на даний момент, є діти", - написав він.

Дивіться відео з наслідками удару по місту Суми:

удар по Сумам
РФ вдарила ракетою по місту Суми / фото: скріншот

Суспільне з посиланням на міськраду повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 88, з них 17 - діти.

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