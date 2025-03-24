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Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

Альона Вороніна
24 березня 2025, 12:14
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Магнітна буря триватиме ще кілька днів. Вона може сильно вплинути на самопочуття людей.
Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря
Україну атакувала 6-бальна магнітна буря/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Наскільки потужна зараз магнітна буря
  • Коли вона завершиться

В Україні триває потужна магнітна буря. У понеділок, 24 березня, вона досягнула рівня 6 балів.

На такому рівні вона триматиметься ще кілька днів. Про це повідомляє meteoagent.

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Нинішня магнітна буря виявилася затяжною – вона почалася ще в середині березня і триває й досі. Найвищого рівня вона досягла у неділю, 23 березня – тоді її рівень становив 7 балів.

З понеділка, 24 березня, вона трішки знизила свою потужність, проте все одно залишилася на досить високому рівні – 6 балів.

На такому рівні ця магнітна буря протримається ще кілька днів – до середи, 26 березня, включно. 27 березня вона знизить свою потужність до 5 балів.

У п’ятницю, 28 березня, її рівень впаде до 4 балів. Завершиться магнітна буря в суботу, 29 березня – тоді її рівень впаде до 2 балів.

Магнитная буря 24 марта
Магнітна буря 24 березня/ meteoagent

Як магнітна буря впливає на самопочуття людини

Внаслідок впливу магнітної бурі в людей може виникати низка негативних симптомів. Серед них: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах.

Також може підійматися артеріальний тиск, можуть загострюватися хронічні хвороби.

Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря
Симптоми впливу магнітної бурі/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, влупив 6-бальний шторм – Україну накрила потужна магнітна буря. Шторм може викликати низку неприємних симптомів, особливо у метеочутливих людей.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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