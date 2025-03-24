Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

Ви дізнаєтеся:
- Наскільки потужна зараз магнітна буря
- Коли вона завершиться
В Україні триває потужна магнітна буря. У понеділок, 24 березня, вона досягнула рівня 6 балів.
На такому рівні вона триматиметься ще кілька днів. Про це повідомляє meteoagent.
Нинішня магнітна буря виявилася затяжною – вона почалася ще в середині березня і триває й досі. Найвищого рівня вона досягла у неділю, 23 березня – тоді її рівень становив 7 балів.
З понеділка, 24 березня, вона трішки знизила свою потужність, проте все одно залишилася на досить високому рівні – 6 балів.
На такому рівні ця магнітна буря протримається ще кілька днів – до середи, 26 березня, включно. 27 березня вона знизить свою потужність до 5 балів.
У п’ятницю, 28 березня, її рівень впаде до 4 балів. Завершиться магнітна буря в суботу, 29 березня – тоді її рівень впаде до 2 балів.
Як магнітна буря впливає на самопочуття людини
Внаслідок впливу магнітної бурі в людей може виникати низка негативних симптомів. Серед них: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах.
Також може підійматися артеріальний тиск, можуть загострюватися хронічні хвороби.
Як раніше повідомляв Главред, влупив 6-бальний шторм – Україну накрила потужна магнітна буря. Шторм може викликати низку неприємних симптомів, особливо у метеочутливих людей.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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