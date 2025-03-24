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Україну заливатиме дощами та вдарить похолодання: синоптики назвали регіони

Ангеліна Підвисоцька
24 березня 2025, 20:59
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Погода в Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря підвищиться лише до +9 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 березня
  • Де температура повітря підвищиться до +18 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру

Погода в Україні 25 березня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській області оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 березня у південних, центральній та Луганській областях температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів. У північних областях буде прохолодніше - 9-12 градусів тепла. Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

До того ж найближчими днями будуть сильні магнітні бурі. З 7 квітня очікується різке похолодання.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 25 марта
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: ventusky

Погода 25 березня

В Україні 25 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, західних та центральних областях. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +17

За даними meteoprog, 25 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Криму та Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+17 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+9 градусів.

погода 25 марта
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: meteoprog

Погода 25 березня у Києві

У Києві 25 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 25 марта
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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