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В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Альона Вороніна
24 березня 2025, 13:31
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Після значного потепління Україну накриє похолодання. Синоптикиня сказала, коли чекати зниження температури повітря.
Погода, дождь, осень
Погода в Україні - скоро різко похолодає/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 25 березня
  • Коли в Україні похолодає

Погода в Україні у вівторок, 25 березня, буде неоднорідною. У південних областях, в більшості центральних областей і на Луганщині очікується тепла погода, вдень температура повітря триматиметься на рівні +12…+16 градусів.

На півночі України навпаки буде прохолодніше – упродовж дня очікується температура на рівні +9…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Також свіже холодне повітря ще гулятиме у прибережних зонах, куди ще не прогріті моря віддаватимуть застарілу зимову свіжість, +8…+11 градусів. На Луганщині буде тепло, на Харківщині холодно, десь +8…+11 градусів, на Донеччині вдень +10…+14, але в Приазов'ї +8…+12 градусів", – зазначила Діденко.

Сильний вітер, який спостерігається в Україні у понеділок, у вівторок вже стихне. Він залишиться рвучким лише в східних областях.

"Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині. На решті території – без опадів", – повідомила синоптикиня.

Також вона попередила, що зараз і в найближчі пару днів очікуються магнітні бурі.

Погода в Украине 25 марта
Погода в Україні 25 березня/ Facebook Діденко
Погода в Украине 25 марта
Погода в Україні 25 березня/ meteoprog

Погода в Києві 25 березня

У Києві у вівторок очікується дощ, який буде йти переважно вночі та вранці. Вдень опади стихнуть, лише де-не-де може бути невеликий дощ.

Впродовж дня температура повітря завтра коливатиметься близько +10 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде суттєве похолодання

"На поточному тижні погода буде нестійкою, із періодичними опадами та проясненнями, проте загалом не холодною. Звичайно, із коливаннями. Проте, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, із 7-го квітня в Україні є ймовірність різкого похолодання", – зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні будуть мокрий сніг, дощі та +23 – синоптики ошелешили прогнозом погоди на тиждень. Синоптики попереджають про те, що цей тиждень місцями буде дощовим, а подекуди навіть сніжним.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє негода, синоптики попередили про небезпеку для одного регіону. У деяких областях очікуються опади, свідчить прогноз погоди.

Нагадаємо, Україну атакував 6-бальний шторм – коли закінчиться потужна магнітна буря. Магнітна буря триватиме ще кілька днів. Вона може сильно вплинути на самопочуття людей.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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