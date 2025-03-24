Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Армія України наступає в Бєлгородській області: у Bild дізналися головну мету ЗСУ

Олексій Тесля
24 березня 2025, 16:51
479
ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі.
ВСУ
ЗСУ просуваються в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, Bild

Важливо:

  • ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі
  • Наступ має створити буферну зону на російській території

Підрозділи Збройних сил України продовжують наступ у прикордонних районах Бєлгородської області РФ.

ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону, йдеться в матеріалі Bild.

відео дня

За словами джерела, близького до української армії, наступ має створити буферну зону на російській території.

"Джерело стверджує, що в українців є достовірні відомості про намір росіян атакувати Сумську область. За допомогою буферної зони Україна зможе захищати її без необхідності вести бойові дії на своїй землі", - наголошується в матеріалі.

У статті також наводяться свідчення російських військових блогерів, а також проукраїнських спостерігачів про просування ЗСУ в Бєлгородській області.

Просування ЗСУ підтверджують як російські військові блогери, так і проукраїнські спостерігачі.

За даними військових пропагандистів РФ, під контроль ЗСУ перейшов населений пункт Демидівка Красноярузького району Бєлгородської області.

При цьому публікуються знімки села, зроблені російським безпілотником. На знімку видно пересування українських солдатів.

"Українські формування не припиняють атак у Бєлгородській області. Підрозділи противника раз по раз атакують у районі Демидівки, у прикордонні гримлять бої", - цитує Bild повідомлення пропагандистів РФ.

Операція в Бєлгородській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки і Прилісся.

Як писав Главред, раніше в ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область. Було опубліковано карти, які підтверджують просування ЗСУ в полі на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся).

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви РФ про наступ на Бєлгородщину, заявив так: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

Більше новин:

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Білгородська область
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

18:11Економіка
Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

17:53Україна
Армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну – ДПСУ

Армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну – ДПСУ

17:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чим відрізняються 2 дівчини: загадка на 17 секунд для людей з високим IQ

Чим відрізняються 2 дівчини: загадка на 17 секунд для людей з високим IQ

Дивно, але факт: навіщо в СРСР вкопували шини на клумбах та дитячих майданчиках

Дивно, але факт: навіщо в СРСР вкопували шини на клумбах та дитячих майданчиках

Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

Останні новини

18:37

Як розтягнути светр, що сів після прання: хитрий лайфхак "врятує" річ

18:14

Дуже простий рецепт зеленого борщу - можна готувати хоч щодняВідео

18:11

Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

18:07

Салат усього з 2 інгредієнтів: рецепт, про який усі забули

17:58

"Це не патріоти! Там немає де тавро ставити!" – Скрипін звинуватив команду Порошенка у спекуляції на ЗСУ

Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітняЗаборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня
17:53

Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

17:49

Як виглядати дорого – прості лайфхаки для розкішного стилю

17:38

Через які номерні знаки водій може втратити права: важливе нагадування

17:21

Відро для сміття без запаху: експерт порадив недорогий засіб для чищення відра

Реклама
17:20

Армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну – ДПСУ

17:14

Після скандалу в Білому домі Зеленський запросив Венса в Україну - його реакція

16:51

Армія України наступає в Бєлгородській області: у Bild дізналися головну мету ЗСУ

16:50

Дитину в крові виносили з будинку: у Сумах вже понад півсотні пораненихВідео

16:42

Як пофарбувати яйця на Великдень: незвичайні, але прості способиВідео

16:29

В Україні заборонять вилов риби: яка причина і які штрафи чекають на порушників

16:10

І на метр не підповзуть: як зробити так, щоб кліщі не кусали

15:53

Податки для орендодавців і кур'єрів: в Україні готується новий законопроєкт

15:51

Маловідомий факт для багатьох: навіщо потрібні черв'яки

15:48

Кухонна плита сяятиме: як власноруч приготувати спрей для чищення з 2 інгредієнтів

15:48

В Україні переглянуть пенсії: кому можна розраховувати на підвищення

Реклама
15:41

Привітання з днем народження другу: веселі картинки та красиві слова

15:34

Це частина схеми, Росія передала Білому дому сигнал щодо України - Зеленський

15:31

Не варто викидати: 3 цікавих способи використання яєчної шкаралупи

15:13

РФ вдарила ракетою по центру Сум: пошкоджені будинки, школа, постраждали дітиФотоВідео

15:05

Утікач Дівєєв-Церковний засвітив годинник, вартістю понад мільйон

14:59

Узбецький олігарх допомагає Газпрому обходити санкції - ЗМІ

14:49

У ЗСУ розкрили пріоритети дронових ударів РФ по Україні та назвали цілі

14:49

"Не можу сказати, що добре": ведуча 1+1 назвала діагноз однорічної доньки

14:46

Як зрозуміти, що собака любить свого господаря: 5 неочевидних ознак

14:42

"Хочеться жити": російського актора Михайла Єфремова звільнили з колонії достроково

14:02

Приховати сивину легко – топ методи фарбування волосся

14:02

Яка ємність наповниться першою: треба вгадати за 5 секунд

13:52

Окупанти кратно підвищують втрати у своєму війську: експерт пояснив, що сталося

13:51

"Ганебні заяви": у Раді "припечатали" Віткоффа за проросійську пропаганду

13:49

Як часто потрібно мити підлогу та пилососити: відповідь здивує багатьох

13:36

Кияни накопичили мільярдні борги за комуналку: яку суму доведеться повертати

13:31

В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

13:23

В ОП озвучили нові деталі переговорів України і США в Саудівській Аравії

13:01

Юрій Карасьов: російський ГРУшник, фінансові тіні корупції та обхід санкційПогляд

12:52

Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

Реклама
12:52

РФ б'є по Києву "термобаричними дронами": експерт назвав головну небезпеку

12:51

За місяць після заручин: Вітвіцька заговорила про весілля з нареченим-військовим

12:40

Скільки коштуватимуть долар і євро у квітні: експерт дав прогноз

12:30

"Прожив неймовірне життя": помер автор хіта "Dirty Water"

12:22

Ціни на цигарки злетять: Зеленський підписав відповідний закон

12:14

Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

11:54

Трамп закотив істерику через свій портрет: що не так із картиною

11:50

"Дуже багато запитань": Марина Боржемська здивувала зізнанням про особисте життя

11:27

Астропрогноз на 14 років: транзит Нептуна 31 березня змінить життя всіх знаків зодіакуВідео

11:23

Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти