Армія України наступає в Бєлгородській області: у Bild дізналися головну мету ЗСУ

ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі.

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ЗСУ просуваються в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, Bild

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ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі

Наступ має створити буферну зону на російській території

Підрозділи Збройних сил України продовжують наступ у прикордонних районах Бєлгородської області РФ.

ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону, йдеться в матеріалі Bild.

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За словами джерела, близького до української армії, наступ має створити буферну зону на російській території.

"Джерело стверджує, що в українців є достовірні відомості про намір росіян атакувати Сумську область. За допомогою буферної зони Україна зможе захищати її без необхідності вести бойові дії на своїй землі", - наголошується в матеріалі.

У статті також наводяться свідчення російських військових блогерів, а також проукраїнських спостерігачів про просування ЗСУ в Бєлгородській області.

Просування ЗСУ підтверджують як російські військові блогери, так і проукраїнські спостерігачі.

За даними військових пропагандистів РФ, під контроль ЗСУ перейшов населений пункт Демидівка Красноярузького району Бєлгородської області.

При цьому публікуються знімки села, зроблені російським безпілотником. На знімку видно пересування українських солдатів.

"Українські формування не припиняють атак у Бєлгородській області. Підрозділи противника раз по раз атакують у районі Демидівки, у прикордонні гримлять бої", - цитує Bild повідомлення пропагандистів РФ.

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Раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки і Прилісся.

Як писав Главред, раніше в ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область. Було опубліковано карти, які підтверджують просування ЗСУ в полі на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся).

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви РФ про наступ на Бєлгородщину, заявив так: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

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