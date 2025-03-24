Дитину в крові виносили з будинку: у Сумах вже понад півсотні поранених

Внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих зросла до 74, серед них 13 - діти.

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Ракетний удар по місту Суми / Колаж: Главред, фото: Сумська обласна прокуратура, Кордон.Медіа

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому кварталу міста Суми. Внаслідок удару постраждало дуже багато людей, серед них є і діти. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Станом на 16:00 відомо про 65 поранених людей, серед яких 14 - діти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

"Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

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У Мережі з'явились відео з евакуацією постраждалих людей. Вибухова хвиля була такої сили, що люди були заблоковані у власних квартирах. Поранених виносили з будинків. На одному з відео видно, як мати виносить свою маленьку дитину з пораненою головою.

Дивіться відео з наслідками ракетного удару по місту Суми:

Ракетний удар по місту Суми / фото: скріншот

У Міськраді уточнили, що кількість постраждалих зросла до 74, серед них 13 дітей. Внаслідок атаки відсутнє газопостачання у 8 будинках, гарча вода та опалення - у 18, холодна вода - у 6.

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