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Результати переговорів Трампа з Путіним та умови миру: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
18 березня 2025, 22:00оновлено 18 березня, 22:42
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Новини України 18 березня лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Результати переговорів Трампа з Путіним та умови миру: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 18 березня / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот із відео, УНІАН

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп може визнати Крим російським заради миру в Україні - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає різні варіанти умов завершення війни Росії проти України, один із яких - визнання Криму російським. Про це пише видання Semafor із посиланням на двох високопоставлених чиновників, знайомих із цим питанням

Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об'єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення.

відео дня

"Потрібно змусити робити правильні речі": Трамп назвав мету сварки із Зеленським

Конфлікт із Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому був частиною стратегії тиску на Україну. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - сказав президент США під час спілкування з журналістами 17 березня.

Чим закінчиться розмова Трампа з Путіним: у WSJ оцінили шанси на припинення вогню

Надії президента США Дональда Трампа на те, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню з Україною, пов'язані із запланованою на 18 січня телефонною розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, який, імовірно, наполягатиме на територіальних та інших поступках.

Як пише The Wall Street Journal, Кремль розвіяв надії на будь-який прорив. У понеділок високопоставлений чиновник МЗС заявив, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України, і, мабуть, виключив будь-які європейські миротворчі сили на українській землі, що є ключовим пунктом мирної угоди, яку підтримує Київ і західні союзники.

Путін та його армія можуть "посипатись": Жданов спрогнозував коли

Очільник країни-агресорки Росії, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін продовжує воювати проти України за принципом "вб'юся, але не зупинюся". Однак у РФ вже не так багато ресурсів для продовження бойових дій.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, фронт може посипатися вже через кілька місяців.

У Києві уламки дрона впали прямо на території школи – що відомо

18 березня після ранкової атаки російських дронів у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі столиці уламки безпілотника впали на територію школи.

Трамп і Путін обговорять, які території залишаться під РФ: нові подробиці

Президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорюватимуть, які території залишаться під контролем РФ після війни з Україною.

Як пише The New York Times, помічники Білого дому ясно дали зрозуміти, що Росія збереже Крим та, ймовірно, майже всю українську територію, яку вдалося захопити.

Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: Коваленко відповів на заяви росіян

Росіяни заявили, що Збройні сили України нібито спробували розпочати наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю РФ. Ці заяви прокоментував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Зокрема, окупанти заявляли, що декілька бронегруп ЗСУ нібито спробували прорватися до Красноярузького району Бєлгородщини.

ЗСУ виводять сили з кількох позицій на Донеччині - подробиці

На одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення Збройних сил України сил з невигідних позицій. Про це повідомив колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, завдяки цьому вдалося зберегти життя бійців.

Висоти під контролем: аналітик прокоментував чутки про оточення ЗСУ на Курщині

Після активізації армії країни-агресорки Росії у Курській області у ЗМІ з'явилася інформація про нібито оточення українських сил на цій ділянці фронту. Військовий оглядач Василь Пехньо заперечує цю інформацію.

За його словами в етері Ранок.LIVE, якби ЗСУ були оточені на Курщині, то ворог би перерізав важливі дороги. Однак цього не сталося, противник лише контролює окремі ділянки за допомогою дронів та артилерії.

Путін не буде відмовлятись від припинення вогню, але є нюанс - Гетьман

Країна-агресор Росії не готова реально дотримуватись режиму припинення вогню на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, про це говорять Путін і Захарова, наголошуючи на тому, що рішення ухвалюватимуться безпосередньо в Москві та Москвою, а не Україною, Сполученими Штатами чи кимось іще.

У Києві громадський транспорт працюватиме під час тривог

У Києві громадський транспорт із 21 березня працюватиме під час повітряних тривог. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram.

За словами Ткаченка, з 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, працюватиме за новими правилами.

Путін назвав США попередню умову припинення вогню - Bloomberg

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом минулого тижня озвучив попередню умову підписання угоди про тридцятиденне припинення вогню, на яке погодилась Україна.

Як пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого європейського чиновника і трьох людей в Москві, очільник країни-агресорки Росії хоче, аби США припинили постачання військової допомоги Україні на час перемир'я.

У Білій Церкві сталась гучна стрілянина у ТРЦ – є потерпілий, деталі

В одному із торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Наразі триває розшук стрільців. Про це повідомляє поліція Київщини.

Відомо, що повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло об 11:04.

"Попередньо відомо, що група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла", - йдеться у повідомленні.

Помер батько Філіпа Кіркорова

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова.

"Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Росія готує новий масштабний наступ: ветеран розповів, чого чекати українцям

Росія має достатньо сил для нового масштабного наступу, але не для значних завоювань, оскільки Україна здатна ефективно чинити опір. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Чого чекати Україні від переговорів Трампа і Путіна: в Раді розкрили головні деталі

У сьогоднішній розмові Дональда Трампа та президента країни-агресора Росії, диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна може порушуватися питання звільнення Запорізької АЕС, а також повного виведення українських сил із території Росії. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

Морозна погода відступає: синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні

В Україні у середу, 19 березня, очікується ще морозна погода, але вже у четвер прогнозується потепління. Про повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її даними, завтра стовпчик термометра буде показувати вночі від 0 до -5 градусів. А вдень від +3 до +8 градусів.

"19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. Бо - переважатиме антициклон", - йдеться в повідомленні.

РФ стягує чималі сили: в ЗСУ розповіли про загрозу для однієї з областей

На північних рубежах України спостерігається активне пересування російських підрозділів, що раніше брали участь у бойових діях у Курській області. Чимала кількість ворожих сил наближається до кордону з Сумською областю. Про це повідоми речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

У Німеччині проголосували за зміну Конституції: витрати на Україну збільшать

Нижня палата німецького парламенту більшістю голосів схвалила зміни до конституції Німеччини, які дадуть змогу країні позичати більше та інвестувати величезні суми у збройні сили та інфраструктуру. Про це повідомляє "Укрінформ".

Путін змусив Трампа чекати годину: в Sky News розкрили деталі дзвінка

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером Росії Володимиром Путіним розпочалася на годину пізніше. Затримка могла бути навмисним кроком з боку Путіна. Про це пише Sky News.

Як повідомляє видання, Кремль раніше анонсував, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15:00. Проте фактично вона стартувала лише о 16:00.

Мир "в обмін" на території та скорочення ЗСУ: у Зеленського зробили заяву

Офіційний Київ підтримує тридцятиденний режим припинення вогню. Проте у рамках перемовин не обговорює нейтральний статус або скорочення своїх Збройних сил. Також Україна ніколи не визнає "російськими" окуповані території. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Україна як перший крок до миру запропонувала провести обмін полоненими, звільнити цивільних осіб, і повернути додому дітей, яких депортували.

Кремль пішов на "жест доброї волі": перші результати переговорів Трампа і Путіна

Сьогодні, 18 березня, відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ключовою темою переговорів стало обговорення можливого припинення вогню у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України у 2022 році. Ця розмова відбулась на тлі прийняття Україною запропонованого США 30-денного перемир'я, і тепер Трамп прагне отримати аналогічне зобов'язання від Росії.

Путін частково погодився на 30-денне припинення вогню і дав команду військам РФ

Країна-агресор Росія згодна тимчасово припинити вогонь по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Володимир Путін уже дав російським військам відповідну команду. Про це заявили у Кремлі.

Як повідомляє РБК, під час бесіди Трамп запропонував Путіну відмовитися від ударів по українській енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

У Трампа розкрили перші плани щодо завершення війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін вважають, що рух до миру в Україні має розпочатися з припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі.

Як повідомили у пресслужбі Білого дому, ще однією умовою для початку мирного процесу має стати встановлення морського перемир'я в Чорному морі.

Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я: що РФ хоче від України

Лідер РФ Володимир Путін назвав ключовою умовою для завершення війни в Україні мирним шляхом повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Києву. Кремль наполягає, що врегулювання війни має передбачати "усунення першопричин кризи" та враховувати "законні інтереси Росії у сфері безпеки". Про це заявили в Кремлі, пишуть росЗМІ.

Трамп зробив першу заяву за підсумками перемовин із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником агресора Росії Володимиром Путіним було досягнуто домовленостей про негайне припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури. Розмова була "дуже хорошою і продуктивною".

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social він розповів про те, що надалі сторони працюватимуть над повним припиненням вогню і завершенням війни.

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