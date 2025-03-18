ЗСУ виводять сили з кількох позицій на Донеччині - подробиці

Таке рішення допоможе покращити українську оборону.

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ЗСУ відходять з деяких позицій / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", facebook.com/serhiynaiev

Головне із заяви Наєва:

ЗСУ відходять з позицій на одній із ділянок фронту

Це допоможе зберегти життя і здоров’я особового складу

Російська армія все ще зазнає втрат

На одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення Збройних сил України сил з невигідних позицій. Про це повідомив колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, завдяки цьому вдалося зберегти життя бійців.

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"Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону", - наголосив він.

Варто додати, що, ймовірно, йдеться про тактичну групу, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області, якою керує Наєв.

Крім того, генерал-лейтенант додав, що російська окупаційна армія зазнає втрат.

"За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин заявив, що в районі Вовчанська лінія фронту проходить по лінії річки Вовча. Час від часу ворожі групи намагаються її форсувати, але безрезультатно.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що геолокаційні кадри від 16 та 17 березня свідчать про те, що у армії РФ є просування в районі Гоголівки, а також Курилівки та Гуєвого. В районі останнього з перелічених населених пунктів помітили загони 177-го полку морпіхів РФ. У межах Сумської області ворог просунувся лише в районі Басівки.

Водночас, у у DeepState повідомили, що російські окупанти з початку березня намагаються прорвати оборону на лінії П’ятихатки-Малі Щербаки, що у Запорізькій області.

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Хто такий Сергій Наєв? Сергій Іванович Наєв (нар. 30 квітня 1970, Могилів-Подільський, Вінницька область) - український генерал-лейтенант. З березня 2018 до 6 травня 2019 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - командувач Операцією об'єднаних сил. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України з 27 березня 2020 по 11 лютого 2024 року, пише Вікіпедія.

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