До повернення долучилася американська сторона, а загальна кількість повернутих дітей сягнула 2875.

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Україна повернула ще дев'ятьох дітей додому / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Україна повернула дев'ятьох дітей і повнолітню вихованку інтернату

Посередницею виступила перша леді США Меланія Трамп

Загалом в Україну вже повернуто 2875 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і країни-агресора Росії дев'ятьох дітей, повнолітню вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату, а також бабусю, яка супроводжувала онука. Посередницею виступила перша леді США Меланія Трамп. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший - Артем, йому лише вісім років. Всі вони отримають необхідну допомогу", - зазначив Зеленський. відео дня

За словами президента, вихованка інтернату Анастасія потребуватиме окремого посиленого супроводу.

Із якими труднощами зіткнулася Україна

Шлях цієї групи додому виявився непростим. Омбудсман розповів, з якими труднощами довелося зіткнутися українській стороні.

"Ми вже декілька разів проводили безпосередні перемовини щодо повернення частини дітей із цієї групи. Водночас один із кейсів став чи не найскладнішим: перемовини щодо повернення однієї дитини тривали цілий рік", - наголосив Лубінець.

Він також уточнив, хто саме був залучений до процесу з українського та американського боку.

"Усю роботу забезпечували виключно державні органи України, а саме співробітники Офісу Омбудсмана, зокрема я особисто. У цих непростих перемовинах також брала участь американська сторона, за що ми їй дуже вдячні", - зазначив він.

Окремо Лубінець подякував Службі зовнішньої розвідки та СБУ, які взяли на себе логістику під час повернення.

Скільки дітей вже вдалося повернути

Зеленський висловив вдячність Меланії Трамп за допомогу та посередництво, а також омбудсману і його команді. Президент подякував і учасникам ініціативи Bring Kids Back UA та партнерам із Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За його словами, пошук депортованих і тих, хто досі залишається в окупації, триває.

"Вже повернуто 2875 дітей. Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких", - підсумував глава держави.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов говорив, що Київ готує масштабний обмін військовополоненими, а також евакуацію людей з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, до кінця року Україна розраховує повернути ще цивільних і військових. Утім, усе за одну операцію не відбудеться: людей багато, тому процес розтягнуть у часі.

"Кінець листопада, початок грудня. Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатись. Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде", - наголосив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Обміни між Україною та РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня між Україною та країною-агресором Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 270 українців. Серед звільнених з полону нацгвардійці, зокрема воїни "Азова", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту.

Також 23 жовтня до України вдалося повернути сімох цивільних українців. Серед них – 90-річна жінка. Вдалося організувати й повернення молодої жінки та її дитини. Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі.

26 червня додому вдалося повернути 160 захисників. Вони перебували у полоні з 2022 року. Серед них - бійці ЗСУ, Держаної соціальної служби транспорту, нацгвардії та прикордонники. Вони потрапили у полон у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Серед них є захисники Маріуполя та "Азовсталі".

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