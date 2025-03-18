У Білій Церкві сталась гучна стрілянина у ТРЦ – є потерпілий, деталі

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

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Стрілянина в Білій Церкві / колаж: Главред, фото: поліція Київщини

Коротко:

В ТРЦ Білої Церкви сталася стрілянина

Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу

Наразі відомо про одну потерпілу людину

В одному із торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Наразі триває розшук стрільців. Про це повідомляє поліція Київщини.

Відомо, що повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло об 11:04.

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"Попередньо відомо, що група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12:09 відомо про одну потерпілу людину. Це – відвідувач спортзалу, його госпіталізували до лікарні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Нападників розшукують, а очевидці стрілянини надають свідчення.

Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо правової кваліфікації цього злочину.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред , 14 березня у центрі Одеси сталася стрілянина . У результаті загинув чоловік. За інформацією ЗМІ, невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень.

28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.

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