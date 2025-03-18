У Білій Церкві сталась гучна стрілянина у ТРЦ – є потерпілий, деталі

Коротко:
- В ТРЦ Білої Церкви сталася стрілянина
- Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу
- Наразі відомо про одну потерпілу людину
В одному із торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Наразі триває розшук стрільців. Про це повідомляє поліція Київщини.
Відомо, що повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло об 11:04.
"Попередньо відомо, що група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла", - йдеться у повідомленні.
Станом на 12:09 відомо про одну потерпілу людину. Це – відвідувач спортзалу, його госпіталізували до лікарні.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Нападників розшукують, а очевидці стрілянини надають свідчення.
Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо правової кваліфікації цього злочину.Главред, 14 березня у центрі Одеси сталася стрілянина. У результаті загинув чоловік. За інформацією ЗМІ, невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень.
28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.
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