За словами Камалії, останнім часом її вага суттєво коливалася через проблеми зі здоров’ям.

https://glavred.net/stars/kamaliya-pohudela-na-10-kg-i-nazvala-svoy-nyneshniy-ves-skolko-vesit-pevica-10816100.html Посилання скопійоване

Камалія схудла на 10 кг і назвала свою нинішню вагу / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

Проблеми з травленням змусили співачку переглянути раціон

Вага співачки становить 59 кілограмів

Українська співачка Камалія розповіла про результати схуднення та вперше розкрила, скільки зараз важить. Артистці вдалося скинути 10 кілограмів, однак вона не збирається зупинятися на досягнутому і планує схуднути ще трохи.

Про зміни у зовнішності 49-річна виконавиця розповіла в ефірі програми "Ранок у Великому Місті".

відео дня

За словами Камалії, останнім часом її вага суттєво змінювалася через проблеми зі здоров’ям. Після перенесеного онкологічного захворювання, операції, променевої та хіміотерапії артистка набрала зайві кілограми. Пізніше ситуація ускладнилася ще одним серйозним діагнозом, пов’язаним із кишечником.

Саме проблеми з травленням змусили співачку переглянути раціон і дотримуватися суворої дієти. У результаті вага поступово почала знижуватися.

"Мінус 10. Спочатку під час лікування онкології я набрала вагу після операції, променевої та хіміотерапії. У червні цього року в реанімації, коли підтвердили ще один серйозний діагноз щодо кишечника, мені сказали, що цього робити не можна", - поділилася виконавиця.

Камалія окремо підкреслила, що не вживала спеціальних препаратів для схуднення. За її словами, вона приймала виключно ліки, необхідні для лікування захворювання кишечника.

Зараз вага співачки становить 59 кілограмів. Однак її мета – скинути ще кілька кілограмів.

"Я хотіла б влізти в ті сукні, які були на "Місіс Світу". Зараз я важу 59 кг. Ну, десь 53 було б класно", – зізналася артистка.

Камалія / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк записали відверте відео, в якому поділилися труднощами першого місяця після народження їхнього первістка. За словами подружжя, перші 4 тижні батьківства стали для них серйозним випробуванням.

Також гравець київського "Динамо" Владислав Супряга та переможниця конкурсу "Міс Земля Україна" Марина Литвин таємно відсвяткували весілля в Києві. Пара вирішила обійтися без традиційної пишноти та гучного свята, віддавши перевагу стриманій естетиці.

Читайте також:

Про особу: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред