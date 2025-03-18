Трамп може визнати Крим російським заради миру в Україні - ЗМІ

Президент США поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація.

https://glavred.net/war/tramp-mozhet-priznat-krym-rossiyskim-radi-mira-v-ukraine-smi-10648100.html Посилання скопійоване

Трамп розглядає можливість визнання Криму російським / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля, deepstatemap.live

Головні тези:

У Трампа шукають шляхи для завершення російсько-української війни

Анексований Крим можуть визнати російським

Адміністрація Трампа розглядає різні варіанти умов завершення війни Росії проти України, один із яких - визнання Криму російським. Про це пише видання Semafor із посиланням на двох високопоставлених чиновників, знайомих із цим питанням

Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об'єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення.

відео дня

"Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни", - сказав співрозмовник видання.

Представник Ради національної безпеки США Брайан Г'юз у коментарі Semafor зазначив, що адміністрація "не давала жодних зобов'язань і не буде обговорювати це питання через ЗМІ".

"Ще два тижні тому Україна та Росія були за багато миль одна від одної щодо переговорів про припинення вогню, а зараз ми наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства і знайти мирне розв'язання конфлікту", - наголосив Г'юз.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

У Білому домі зробили оптимістичну заяву щодо угоди про припинення вогню на фронті між Росією та Україною. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левітт.

"Ми перебуваємо за 10 ярдів (приблизно 9 метрів - ред.) від миру, і ми ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж у цей момент. Президент (Трамп - ред.) сповнений рішучості її укласти", - сказала вона.

Тим часом президент Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню. За його словами, для припинення вогню недостатньо української згоди, адже іншою стороною є Росія.

Інші новини:

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред