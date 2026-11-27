Розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу.

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Росія готує ще одну супутникову мережу для військових / Колаж: "Главред", фото: "Главред", УНІАН

Коротко:

Розробкою системи "Інносеть" займається петербурзька компанія "Геоскан"

Москва розраховує вивести на орбіту понад тисячу супутників двох систем

Росія має намір створити для потреб своєї армії ще одну систему супутникового зв’язку під назвою "Інносеть", окрім проекту "Рассвєт", який вже розробляється. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на інтерв’ю заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицького британському виданню The Times.

За словами Скибицького, плани країни-агресора розраховані на десять років і передбачають розгортання кількох супутникових мереж для забезпечення потреб російських збройних сил. Розробкою системи "Інносеть" займається петербурзька компанія "Геоскан".

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Загалом Москва розраховує вивести на орбіту понад тисячу супутників двох систем. Зокрема, до 2036 року Росія планує розгорнути 240 апаратів "Інносеті", а до 2035 року - вивести в космос 924 супутники системи "Рассвєт".

"Розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу", – наголосив представник української військової розвідки.

Він пояснив, що в разі повноцінного розгортання "Рассвєта" Росія зможе оснастити приймачами цієї супутникової мережі різні види озброєння та застосовувати їх у різних регіонах світу.

"Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря - в Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході", - зазначив Скибицький.

Водночас заступник начальника ГУР нагадав, що Росія була змушена перенести запланований на 2026 рік запуск третьої партії супутників системи "Рассвєт".

Що відомо про нову супутникову систему РФ

Як писав Главред, Росія почала використовувати власне супутникове угруповання "Рассвєт" для забезпечення військового зв’язку над територією України.

Система "Рассвєт" може забезпечувати двосторонній обмін даними з російськими безпілотниками. Це дозволить розвідувальним БПЛА передавати інформацію в режимі реального часу, а операторам ударних дронів - коригувати їхні маршрути безпосередньо під час польоту, зокрема залежно від зміни розташування цілей або для ухилення від засобів протиповітряної оборони.

Прес-секретар ГУР Андрій Юсов підтвердив використання Росією супутникової системи "Рассвет" у військових цілях над територією України.

Запуск супутникової мережі "Рассвєт" загрожує Україні серйозними наслідками. Таке попередження озвучив командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ Кирило Верес. Командир не приховує, що покладає надії на українські спецслужби, які могли б зірвати розгортання російського супутникового угруповання.

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