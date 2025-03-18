Чого чекати Україні від переговорів Трампа і Путіна: в Раді розкрили головні деталі

Переговори Трампа з Путіним будуть стосуватись виведення українських військ з Росії та повернення контролю України над ЗАЕС, зазначив нардеп.

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Чи піде Трамп на максимальні поступки для Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Веніславський:

Трамп не буде погоджуватись на максималістські умови Кремля

Трамп наполягатиме на звільненні ЗАЕС

Україна наразі не може звільнити окуповані території військовим шляхом

У сьогоднішній розмові Дональда Трампа та президента країни-агресора Росії, диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна може порушуватися питання звільнення Запорізької АЕС, а також повного виведення українських сил із території Росії. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що хоча Росія зацікавлена у припиненні вогню, Путін вимагатиме від України максимальних поступок. Водночас Трамп, на його думку, не погодиться на такі умови Кремля.

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Дивіться відео заяви Веніславського про переговори між Трампом та Путіним:

Фото: скріншот

"Трамп, він – достатньо прагматична людина, він безперечно не буде йти на поступки для Путіна. Я думаю, що будуть ключові речі – це повний вивід Збройних сил України з території Російської Федерації і межа розмежування чи лінія, на якій буде зупинено бойові дії. Чи це буде нинішня лінія, чи Путін буде змушений буде кудись відкотитися…Я думаю, що ймовірність того, що якісь території України будуть додатково окуповані, наближається до нуля", - сказав нардеп.

Веніславський припустив, що президент США наполягатиме насамперед на звільненні певних українських територій, зокрема Запорізької АЕС, про що неодноразово заявляв. Усе залежатиме від аргументів, які Трамп висуне Путіну, та його здатності змусити російську сторону йти на поступки.

Щодо можливих компромісів, Веніславський наголосив, що Трамп як "миротворець" може тиснути на обидві сторони, але поступок у питаннях територіальної цілісності України бути не може.

При цьому він визнав, що наразі військове звільнення окупованих територій є неможливим.

"Ми свідомі того, що на сьогодні в нас військових спроможностей звільнити швидко всі території України, які є тимчасово окупованими, немає", - сказав він.

Депутат підсумував, що наразі ці території можуть залишатися тимчасово окупованими, проте в майбутньому вони обов’язково будуть звільнені. Яким саме шляхом – дипломатичним чи військовим – стане зрозуміло в коротко-, середньо- або довгостроковій перспективі.

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Переговори Трампа з Путіним - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очікування президента США Дональда Трампа щодо можливого 30-денного припинення вогню з боку Росії пов’язані з його запланованою на 18 січня телефонною розмовою з Володимиром Путіним. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, Кремль вже дав зрозуміти, що прориву чекати не варто. Представник МЗС РФ заявив, що будь-яка мирна угода має передбачати нейтральний статус України, а також фактично виключив можливість розміщення європейських миротворчих сил, що є ключовим елементом ініціатив, підтримуваних Києвом і його західними партнерами.

Попри це, глава національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Трамп досяг значного прогресу в переговорах між Росією та Україною і сподівається на позитивні результати розмови з Путіним.

Водночас, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко прогнозує можливу зустріч Трампа і Путіна в майбутньому. На його думку, підсумки переговорів залишаються непередбачуваними, оскільки багато залежить від того, яку позицію вирішить продемонструвати російський лідер.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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