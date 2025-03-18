Філіп Кіркоров повідомив про смерть свого батька - Бедроса Кіркорова.

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Помер Бедрос Кіркоров / Колаж Главред, фото РосЗМІ

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Як стало відомо про смерть Бедроса Кіркорова

Що написав Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова.

"Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

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На момент смерті чоловікові було 92 роки.

Ще влітку українофоб Кіркоров звернувся по допомогу - сказав лікарям, що в нього болить серце. Медики приїхали до нього додому і госпіталізували. У лікарні Бедроса обстежили і вирішили провести операцію для перевірки кардіостимулятора. Його старому співаку встановили торік, коли діагностували в нього ішемічну хворобу серця та стенокардію напруги.

Кіркоров помер у віці 92 років / Фото П'ятий канал

На початку цього року пропагандистські телеграм-канали повідомляли про те, що Бедрос Кіркоров скаржився на сильну задишку. Лікарі поставили йому "двосторонню пневмонію" і відкачали близько літра води з легень.

Пізніше стало відомо, що в лікарні його тримали тиждень, а на свята відпустили додому - із суворою забороною на нетрадиційну медицину. "Зараз Кіркорову потрібен постійний догляд, він не може стояти й ходити без опори та сторонньої допомоги", - додають пропагандисти.

У 2021-му чоловік переніс коронавірус. На початку грудня того ж року його госпіталізували з пневмотораксом.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що путіністу й українофобу Бедросу Кіркорову загрожує тюремний термін за прострочені автомобільні штрафи.

Раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров знайшов нову подругу. Нею стала Марго Овсяннікова, ексучасниця "Дому-2" і блогерка. Дівчина родом з Макіївки і її сторінка в Інстаграм переповнена знімками та відео з Кіркоровим.

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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