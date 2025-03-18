Помер батько Філіпа Кіркорова

Коротко:
- Як стало відомо про смерть Бедроса Кіркорова
- Що написав Філіп Кіркоров
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова.
"Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
На момент смерті чоловікові було 92 роки.
Ще влітку українофоб Кіркоров звернувся по допомогу - сказав лікарям, що в нього болить серце. Медики приїхали до нього додому і госпіталізували. У лікарні Бедроса обстежили і вирішили провести операцію для перевірки кардіостимулятора. Його старому співаку встановили торік, коли діагностували в нього ішемічну хворобу серця та стенокардію напруги.
На початку цього року пропагандистські телеграм-канали повідомляли про те, що Бедрос Кіркоров скаржився на сильну задишку. Лікарі поставили йому "двосторонню пневмонію" і відкачали близько літра води з легень.
Пізніше стало відомо, що в лікарні його тримали тиждень, а на свята відпустили додому - із суворою забороною на нетрадиційну медицину. "Зараз Кіркорову потрібен постійний догляд, він не може стояти й ходити без опори та сторонньої допомоги", - додають пропагандисти.
У 2021-му чоловік переніс коронавірус. На початку грудня того ж року його госпіталізували з пневмотораксом.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що путіністу й українофобу Бедросу Кіркорову загрожує тюремний термін за прострочені автомобільні штрафи.
Раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров знайшов нову подругу. Нею стала Марго Овсяннікова, ексучасниця "Дому-2" і блогерка. Дівчина родом з Макіївки і її сторінка в Інстаграм переповнена знімками та відео з Кіркоровим.
Вас також може зацікавити:
- Мовчунка Стоцька здивувала фотографією доньки, яка стала копією Кіркорова
- Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина
- Діти путініста Філіпа Кіркорова терміново покинули РФ - що сталося
Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред