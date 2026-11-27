За словами Роксолани Підласи, засідання бюджетного комітету щодо доопрацьованого проекту очікується наприкінці наступного тижня.

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Кабмін доопрацював проєкт державного бюджету на 2027 рік / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які зміни внесли до проекту державного бюджету

Як змінилися доходи державного бюджету

На що збільшать видатки бюджету у 2027 році

Кабінет міністрів затвердив оновлений проєкт державного бюджету України на 2027 рік і направить його до Верховної Ради для розгляду у другому читанні. З документа виключили заплановане підвищення ставок ПДВ та акцизів, а також змінили фінансування низки державних програм. Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа у Facebook.

"Уряд затвердив і сьогодні направить до парламенту проєкт бюджету на 2027 рік, доопрацьований до другого читання", - написала народна депутатка. відео дня

Які зміни внесли до проєкту держбюджету

За словами Підласи, з документа вилучили ініціативу щодо підвищення ставок ПДВ та акцизного податку. Очікувалося, що ці зміни принесуть державному бюджету додатково 67 млрд грн, однак у парламенті не знайшлося достатньої підтримки для їх реалізації.

Водночас Національний банк України перерахує до бюджету щонайменше 85 млрд грн свого прибутку. Це на 36,3 млрд грн більше, ніж передбачалося в попередній версії документа.

Істотно переглянули й фінансування страхування військових ризиків. На ці цілі планують виділити 31 млрд грн замість передбачених раніше 1 млрд грн. Крім того, Міністерство економіки веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення додаткових $2–3 млрд. Можливості компенсації військових ризиків також поширять на власників, операторів та фрахтувальників суден.

Зміни торкнулися й освітньої сфери. Розподіл освітньої субвенції на січень–серпень 2027 року вперше за багато років закріпили безпосередньо в додатку до закону про держбюджет. Кошти на решту року розподілятиме Кабмін.

Також уряд спрямує залишки освітньої субвенції за 2026 рік:

500 млн грн – на забезпечення енергонезалежності закладів вищої та професійної передвищої освіти;

400 млн грн – на гуртожитки та шкільні пансіони;

решту коштів – на поточні потреби освітньої сфери.

Окремо переглянули фінансування програми "Національний кешбек". У 2027 році її виплати не здійснюватимуться за рахунок програми підтримки бізнесу. При цьому держава планує погасити заборгованість за виплатами за травень–грудень 2026 року.

Ще одна зміна стосується аграрного сектору: компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм збільшать з 50% до 75% вартості відповідних проєктів.

Підласа також повідомила про плани переглянути законодавство, в якому інші виплати та показники прив’язані до прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати. Після відв’язки цих величин уряд розраховує підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату без автоматичного збільшення виплат у органах влади.

Крім того, Кабмін має намір оптимізувати чисельність співробітників органів виконавчої влади.

Як змінилися доходи державного бюджету

За інформацією голови бюджетного комітету, власні доходи бюджету без урахування грантів скоротилися на 49 млрд грн.

Зокрема, з розрахунків виключили 67 млрд грн, які планували отримати завдяки підвищенню ПДВ та акцизів, а також майже 65 млрд грн очікуваних надходжень від детенізації митниці. Якщо у 2027 році митна служба перевищить планові показники, додаткові кошти спрямують до оборонного резерву.

Водночас уряд збільшив прогноз надходжень за іншими статтями:

на 36,3 млрд грн – від прибутку Національного банку;

на 25,7 млрд грн – від ПДФО та військового збору;

на 14 млрд грн – від ренти за користування надрами загальнодержавного значення;

на 2,1 млрд грн – від ввізного мита.

Потреба України в міжнародному фінансуванні залишається на рівні $52,6 млрд. Додаткові 45 млрд євро допомоги від Європейського Союзу зможуть включити до бюджету після офіційного рішення Європейської ради. Його очікують орієнтовно в червні 2027 року.

На що збільшать видатки бюджету у 2027 році

У оновленому проєкті передбачили додаткові кошти на оборону, освіту, підтримку ветеранів та відновлення інфраструктури.

Серед найзначніших змін у видатковій частині:

30 млрд грн - на страхування військових ризиків;

20,4 млрд грн - на забезпечення ЗСУ, переважно грошове утримання військовослужбовців;

13,4 млрд грн – до Резервного фонду, обсяг якого збільшиться до 105 млрд грн;

2 млрд грн – на пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів;

2 млрд грн – на закупівлю озброєння для ЗСУ;

1,3 млрд грн – на будівництво укриттів у школах та дитячих садках;

1 млрд грн – на створення університетських кампусів досконалості (CampeX);

970,7 млн грн – для наукових установ Національної академії наук України;

801,9 млн грн – на підтримку ветеранів та їхніх сімей;

800 млн грн – на підтримку аграріїв, зокрема надання фермерських кредитів;

717 млн грн – на забезпечення житлом дітей-сиріт;

536 млн грн – на доплати працівникам енергетики, ЖКГ та залізниці, які ліквідують наслідки російських обстрілів;

450 млн грн – на закупівлю лікарських засобів.

Коли Верховна Рада розгляне держбюджет

За словами Роксолани Підласи, засідання бюджетного комітету щодо доопрацьованого проєкту очікується наприкінці наступного тижня.

Розгляд документа в сесійній залі парламенту та голосування у другому читанні попередньо заплановані на 9 грудня.

Держбюджет-2027 / Інфографіка: Главред

Держбюджет-2027 – останні новини

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