Під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху.

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У Києві громадський транспорт працюватиме під час тривог / колаж: Главред, фото: УНІАН, пресслужба Київпастранс

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Коли саме стартує нововведення

Чи може водій під час тривоги пройти в укриття

У Києві громадський транспорт із 21 березня працюватиме під час повітряних тривог. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram.

За словами Ткаченка, з 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, працюватиме за новими правилами.

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Зокрема, під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. У цей момент пасажири зможуть покинути салон за бажанням.

Потім водії повідомляють про можливість подальшого руху, і після висадки охочих транспорт продовжує рух за маршрутом.

"Відповідні зміни буде внесено до посадових інструкцій водіїв. Це не просто зміна правил - це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися", - написав Ткаченко.

Водночас у КМДА уточнили, у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти в укриття на час повітряної тривоги.

Також, за даними КМДА, "Київський метрополітен" поки що працюватиме в тому самому режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

До речі, Київ був єдиним містом в Україні, де під час оголошення повітряних тривог зупиняють рух громадського транспорту.

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