У Києві громадський транспорт працюватиме під час тривог

Ви дізнаєтеся:
- Коли саме стартує нововведення
- Чи може водій під час тривоги пройти в укриття
У Києві громадський транспорт із 21 березня працюватиме під час повітряних тривог. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram.
За словами Ткаченка, з 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, працюватиме за новими правилами.
Зокрема, під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. У цей момент пасажири зможуть покинути салон за бажанням.
Потім водії повідомляють про можливість подальшого руху, і після висадки охочих транспорт продовжує рух за маршрутом.
"Відповідні зміни буде внесено до посадових інструкцій водіїв. Це не просто зміна правил - це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися", - написав Ткаченко.
Водночас у КМДА уточнили, у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти в укриття на час повітряної тривоги.
Також, за даними КМДА, "Київський метрополітен" поки що працюватиме в тому самому режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.
До речі, Київ був єдиним містом в Україні, де під час оголошення повітряних тривог зупиняють рух громадського транспорту.
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