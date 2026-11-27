7-й корпус ДШВ розкрив плани Росії на Гуляйпольському напрямку.

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Росія готує нові атаки під Гуляйполем / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Основне завдання окупантів на південній ділянці фронту – оточити Запоріжжя

Найбільш напружена ситуація - у районі населених пунктів Горьке та Верхня Терса

Російські війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя, щоб оточити обласний центр і порушити логістику українських сил. Основні зусилля противник зосередив на ділянці Гуляйполе – Омельник, проте українські захисники продовжують стримувати наступ і завдавати ворогу значних втрат. За останній тиждень у зоні відповідальності 7-го корпусу ДШВ було знешкоджено 826 російських військових.

Про це повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ у Telegram.

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Яку мету переслідують російські війська на Запорізькому напрямку

За оцінками українських військових, основне завдання окупантів на південній ділянці фронту - оточити Запоріжжя та перерізати логістичні маршрути міста. Для цього російські підрозділи намагаються розвивати наступ уздовж напрямку Гуляйполе - Омельник.

Основний удар противник зосередив на ділянці Горьке – Верхня Терса – Воздвижевка, куди стягує наявні сили та озброєння.

"Щоб досягти мети, окупантам потрібно прорвати лінію оборони 7-го корпусу ДШВ", – зазначили в корпусі.

Військові пояснюють, що в разі виходу на рубіж за 25 кілометрів від Запоріжжя росіяни зможуть використовувати самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" для ураження переправ через Дніпро. Це, у свою чергу, дозволить противнику спробувати порушити логістику Сил оборони України.

Де тривають найзапекліші бої

Згідно з даними 7-го корпусу ДШВ, зараз російські війська перебувають приблизно за 80 кілометрів від Запоріжжя.

Найбільш напружена ситуація складається в районі населених пунктів Гірське та Верхня Терса. Протягом останніх трьох місяців окупанти неодноразово намагалися прорвати українську оборону через Залізничне. Для штурмів вони задіяли бронетехніку, автомобілі та мотоцикли, однак досягти поставленої мети не змогли.

Українські підрозділи також знищують російські сили та техніку ще на етапі їхнього висунення до лінії бойового зіткнення.

Одним із ключових логістичних вузлів противника залишається Гуляйполе, розташоване приблизно за 10 кілометрів на схід від Верхньої Терси. За інформацією військових, з літа росіяни накопичували там особовий склад і техніку.

Зокрема, 23 листопада українські захисники знищили в Гуляйполі пункт накопичення підрозділів 127-ї мотострілецької дивізії РФ.

Спочатку об’єкт виявили розвідники, потім бійці 154-ї окремої механізованої бригади провели додаткову розвідку. Після цього по цілі було завдано авіаційного удару.

У результаті атаки сталася детонація складу боєприпасів. Сама будівля була повністю зруйнована разом із 13–20 російськими військовослужбовцями, які там перебували.

Фото: t.me/corps7DSHV

Які втрати зазнає армія РФ

У 7-му корпусі ДШВ також повідомили про невдоволення російського командування діями своїх підрозділів на цьому напрямку. За даними перехоплень, у 5-й загальновійськовій армії РФ критикують підлеглих за невиконання поставлених завдань і великі втрати.

"Ворог скаржиться, що Сили оборони накривають їх ще на етапі логістики – під час висунення техніки та піхоти в бік Гуляйполя", – йдеться в повідомленні.

За інформацією українських військових, за останній тиждень у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ російська армія втратила:

826 військовослужбовців – знешкоджені;

127 одиниць автомобільної техніки – уражені;

21 артилерійську гармату – знищено або пошкоджено.

У корпусі наголосили, що українські підрозділи продовжують утримувати оборонні рубежі та виконувати завдання зі стримування російських військ на напрямку Гуляйполе – Запоріжжя.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

На які міста націлилися росіяни – думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткове поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Незважаючи на значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно говорю про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми говоримо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то цілком природно, що вони зазнали величезних втрат, але при цьому поставлене завдання не було відкликано і не змінилося", - підкреслив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно підсилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" писав, що російські війська відмовилися від масштабних штурмів і перейшли до тактики "пасивно-агресивного наступу": невеликі піхотні групи окупантів проникають через лінію фронту якомога глибше, уникають вогневого контакту і намагаються протриматися там якомога довше. Головна мета - не стільки контроль над територією, скільки провокація контратак ЗСУ, щоб знищувати українських штурмовиків за допомогою дронів. Про це пише OSINT-аналітик Monstas.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 14 населених пунктів і 204 кв. км на півночі Харківської області. Операція "Ведмежа пастка" зірвала плани країни-агресора оточити українські підрозділи. Звільнені території розташовані на північ і північний схід від Великого Бурлука.

За оцінкою ISW, російське командування планувало замкнути кільце поблизу села Приколотне. Подробиці секретної операції ЗСУ розкрили аналітики та військові. Командир 475-го штурмового полку Олександр Настенко зазначив, що зачистка прикордонних сіл триває.

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