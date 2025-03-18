Мир 'в обмін' на території та скорочення ЗСУ: у Зеленського зробили заяву

Україна підтримала припинення вогню на 30 днів, але у Києва є свої червоні лінії.

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Червоні лінії України включають три пункти - Єрмак / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Україна не визнає окуповані території "російськими"

Україна не піде на скорочення Збройних сил

Київ не піде на нейтральний статус

Офіційний Київ підтримує тридцятиденний режим припинення вогню. Проте у рамках перемовин не обговорює нейтральний статус або скорочення своїх Збройних сил. Також Україна ніколи не визнає "російськими" окуповані території. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Україна як перший крок до миру запропонувала провести обмін полоненими, звільнити цивільних осіб, і повернути додому дітей, яких депортували.

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Крім того, за словами чиновника, моніторинг режиму тиші потребує чітко прописаних механізмів і професійних напрацювань.

Коротко про результати переговорів України та США в Джидді / Інфографіка: Главред

Червоні лінії України

Також голова Офісу додав, що Київ чітко поставив свої червоні лінії на перемовинах.

"Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими", - наголосив Андрій Єрмак.

Плани щодо припинення вогню - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Джидді, Саудівській Аравії. Київ і Вашингтон у рамках консультацій домовилися щодо припинення вогню в російсько-українській війні на 30 днів.

У відповідь глава Кремля Володимир Путін вирішив висунути відповідні "вимоги": припинення мобілізації в Україні, підготовки військових і допомоги з боку Заходу. Путін нібито згоден на перемир'я лише на таких "умовах".

Трамп очікує, що війна закінчиться протягом тижнів, сказав представник Білого дому Стів Віткофф, який раніше в Москві провів зустріч із Володимиром Путіним. Як стверджує Віткофф, Путін нібито теж згоден на мир.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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