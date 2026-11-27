Окупанти вже спорядили чотири стратегічні бомбардувальники і два носії Калібрів, а на Енгельс перекидають ще один Ту-160.

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Росія готує нову масовану атаку на Україну / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН, Міноборони РФ

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Спорядили чотири Ту-160 і Ту-95 та два носії Калібрів

Запас балістики окупантів сягнув 35 ракет

Під загрозою Київщина та ще чотири регіони

Країна-агресорка Росія може завдати нового масованого удару по Україні вже протягом найближчих двох діб. Запас балістичних ракет, накопичених для атаки, сягнув 35 штук. Про це з посиланням на американську розвідспільноту повідомив військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко в Telegram.

За його словами, спорядження літаків ще триває.Окупанти спорядили боєкомплектом чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, а також два носії крилатих ракет "Калібр".

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"Розвідспільнота США попереджає владу України про вірогідне закінчення РФ підготовки до чергового масованого удару у найближчі дві доби. Вже завантажено БК чотири Ту-160 та Ту-95, а також два носія "Калібрів". Процес триває. Накопичення балістики станом на вчора на вечір - 35 штук", - написав Павлюченко.

Які регіони під загрозою балістичного удару

Аналітик також зазначив, що попередження про високу ймовірність масованого обстрілу балістичною зброєю продовжили ще на 48 годин. Ідеться про Київський та ще чотири регіони України.

Моніторинговий канал "Київ ІНФО" уточнює, що, крім Київщини, під загрозою Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська та Харківська області. За даними моніторів, перед ракетним ударом ворог планує масований наліт ударних дронів.

Скільки Ту-160 перекидають на Енгельс

Тим часом Росія продовжує стягувати стратегічну авіацію на аеродром Енгельс у Саратовській області. Про перекидання ще одного бомбардувальника повідомив моніторинговий канал "єРадар".

"Здійснюється передислокація ще 1-го Ту-160 з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс", з метою спорядження крилатими ракетами. Це вже третій, відомий споряджений борт", - йдеться в повідомленні.

Напередодні про підготовку нового масованого удару попередив і президент Володимир Зеленський. За даними розвідки, мішенями окупантів знову стануть енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення в містах і громадах.

"Маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо", - наголосив глава держави.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Які об'єкти може атакувати РФ

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що головною мішенню балістики залишиться енергетика.

"Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру", - наголосив фахівець.

Говорячи про можливості російської далекої авіації, Криволап нагадав, що вона й надалі становить серйозну загрозу для українських міст.

"Водночас у них зберігається здатність стратегічної авіації піднімати в повітря шість-вісім літаків", - зазначив експерт.

Масований удар - новини за темою

Як повідомляв Главред, 19 листопада монітори фіксували активність стратегічної авіації РФ. Тоді канал єРадар повідомив про виліт п'яти Ту-160 з аеродрому Українка. Орієнтовний підліт крилатих ракет до кордону очікувався о 05:40-06:00.

Попередження з посиланням на американську розвідку з'являлися й раніше. У листопаді йшлося про 19 балістичних ракет і Ту-95, які РФ готувала для масованого удару.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 листопада також звертав увагу на загрозу. Він попередив про підготовку нового масованого удару. Серед ймовірних цілей - енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення.

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