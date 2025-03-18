"Потрібно змусити робити правильні речі": Трамп назвав мету сварки із Зеленським

Президент США зізнався, що суперечка в Овальному кабінеті була елементом тиску.

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Трамп прокоментував конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези Трампа:

Після сцени в Білому домі Україна робить "правильні речі"

Тимчасове припинення військової допомоги США не вплинуло на фронт

Конфлікт із Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому був частиною стратегії тиску на Україну. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - сказав президент США під час спілкування з журналістами 17 березня.

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Трамп додав, що у війні в Україні вбивають багато людей та висловив переконання, що зробив усе правильно.

Крім того, відповідаючи на запитання про припинення постачання зброї та розвідданих Україні, Трамп заявив, що це рішення не мало жодних наслідків для української армії в Курській області Росії.

"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюсь - це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей".

Зазначимо, раніше віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що сварка в Овальному кабінеті була незапланованою. За його словами, ситуація загострилася після його спроби відповісти на запитання журналіста, яке він вважав несправедливим.

"Іноді Трамп звертається до мене під час пресконференцій, тому потрібно бути напоготові. Я просто хотів відповісти на запитання. Але щось у моїй відповіді викликало бурхливу реакцію. Ви знаєте, Зеленський просто розлютився через це, і все розгорілося з цього моменту", - пояснив Венс.

Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Конфлікт між Трампом і Зеленським

Як писав Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті й заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.

4 березня президент президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

5 березня під час виступу в Конгресі Трамп заявив, що "отримав важливий лист від президента Зеленського", і додав, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир".

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