Чим закінчиться розмова Трампа з Путіним: у WSJ оцінили шанси на припинення вогню

Розмова Трампа з Путіним очікується сьогодні о 17:00 за київським часом.

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Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть розмову 18 березня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

Путін наполягатиме на територіальних та інших поступках

Кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх військових цілей

Розмова може завершитися "дипломатичними люб'язностями"

Надії президента США Дональда Трампа на те, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню з Україною, пов'язані із запланованою на 18 січня телефонною розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, який, імовірно, наполягатиме на територіальних та інших поступках.

Як пише The Wall Street Journal, Кремль розвіяв надії на будь-який прорив. У понеділок високопоставлений чиновник МЗС заявив, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України, і, мабуть, виключив будь-які європейські миротворчі сили на українській землі, що є ключовим пунктом мирної угоди, яку підтримує Київ і західні союзники.

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Інші російські офіційні особи закликають до угоди, яка усуне те, що Москва називає "корінними причинами" конфлікту, даючи зрозуміти, що Кремль хоче зберегти контроль над частиною територій України і чинити політичний вплив на іншу частину країни.

"Оскільки Москва не демонструє жодних ознак відмови від своїх початкових військових цілей, друга офіційна телефонна розмова Трампа з Путіним після його інавгурації, як очікується, завершиться дипломатичними люб'язностями та обіцянкою подальших переговорів", - пише видання.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Розмова Трампа з Путіним очікується сьогодні о 17:00 (за київським часом).

Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред ​

Глава національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Трамп досяг значного прогресу в переговорах між Росією та Україною і розраховує на успіх у розмові з Путіним.

"Переговори тільки почалися, і він сподівається на успіх, не заради себе, а заради миру і припинення загибелі невинних людей. У нас є найкращі переговорники, які працюють як з українцями, так і з Росією", - зазначила вона.

Зазначимо, напередодні запланованої розмови президентів США і РФ у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп нібито може визнати анексований Крим російським. Президент США поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація.

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