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Чим закінчиться розмова Трампа з Путіним: у WSJ оцінили шанси на припинення вогню

Анна Ярославська
18 березня 2025, 08:41
1713
Розмова Трампа з Путіним очікується сьогодні о 17:00 за київським часом.
Дональд Трамп, путин
Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть розмову 18 березня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

  • Путін наполягатиме на територіальних та інших поступках
  • Кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх військових цілей
  • Розмова може завершитися "дипломатичними люб'язностями"

Надії президента США Дональда Трампа на те, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню з Україною, пов'язані із запланованою на 18 січня телефонною розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, який, імовірно, наполягатиме на територіальних та інших поступках.

Як пише The Wall Street Journal, Кремль розвіяв надії на будь-який прорив. У понеділок високопоставлений чиновник МЗС заявив, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України, і, мабуть, виключив будь-які європейські миротворчі сили на українській землі, що є ключовим пунктом мирної угоди, яку підтримує Київ і західні союзники.

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Інші російські офіційні особи закликають до угоди, яка усуне те, що Москва називає "корінними причинами" конфлікту, даючи зрозуміти, що Кремль хоче зберегти контроль над частиною територій України і чинити політичний вплив на іншу частину країни.

"Оскільки Москва не демонструє жодних ознак відмови від своїх початкових військових цілей, друга офіційна телефонна розмова Трампа з Путіним після його інавгурації, як очікується, завершиться дипломатичними люб'язностями та обіцянкою подальших переговорів", - пише видання.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Розмова Трампа з Путіним очікується сьогодні о 17:00 (за київським часом).

Чим закінчиться розмова Трампа з Путіним: у WSJ оцінили шанси на припинення вогню
Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред ​

Глава національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Трамп досяг значного прогресу в переговорах між Росією та Україною і розраховує на успіх у розмові з Путіним.

"Переговори тільки почалися, і він сподівається на успіх, не заради себе, а заради миру і припинення загибелі невинних людей. У нас є найкращі переговорники, які працюють як з українцями, так і з Росією", - зазначила вона.

Зазначимо, напередодні запланованої розмови президентів США і РФ у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп нібито може визнати анексований Крим російським. Президент США поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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