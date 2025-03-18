Чим закінчиться розмова Трампа з Путіним: у WSJ оцінили шанси на припинення вогню

Коротко:
- Путін наполягатиме на територіальних та інших поступках
- Кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх військових цілей
- Розмова може завершитися "дипломатичними люб'язностями"
Надії президента США Дональда Трампа на те, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню з Україною, пов'язані із запланованою на 18 січня телефонною розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, який, імовірно, наполягатиме на територіальних та інших поступках.
Як пише The Wall Street Journal, Кремль розвіяв надії на будь-який прорив. У понеділок високопоставлений чиновник МЗС заявив, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України, і, мабуть, виключив будь-які європейські миротворчі сили на українській землі, що є ключовим пунктом мирної угоди, яку підтримує Київ і західні союзники.
Інші російські офіційні особи закликають до угоди, яка усуне те, що Москва називає "корінними причинами" конфлікту, даючи зрозуміти, що Кремль хоче зберегти контроль над частиною територій України і чинити політичний вплив на іншу частину країни.
"Оскільки Москва не демонструє жодних ознак відмови від своїх початкових військових цілей, друга офіційна телефонна розмова Трампа з Путіним після його інавгурації, як очікується, завершиться дипломатичними люб'язностями та обіцянкою подальших переговорів", - пише видання.
Переговори Трампа і Путіна - останні новини
Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".
Розмова Трампа з Путіним очікується сьогодні о 17:00 (за київським часом).
Глава національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Трамп досяг значного прогресу в переговорах між Росією та Україною і розраховує на успіх у розмові з Путіним.
"Переговори тільки почалися, і він сподівається на успіх, не заради себе, а заради миру і припинення загибелі невинних людей. У нас є найкращі переговорники, які працюють як з українцями, так і з Росією", - зазначила вона.
Зазначимо, напередодні запланованої розмови президентів США і РФ у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп нібито може визнати анексований Крим російським. Президент США поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація.
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