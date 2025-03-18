У Києві уламки дрона впали прямо на території школи – що відомо

Учні школи під час тривоги знаходились в укритті.

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Атака дронів на Київ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Уламки дрона впали у Деснянському районі столиці

На відкритій місцевості було займання

Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється

18 березня після ранкової атаки російських дронів у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі столиці уламки безпілотника впали на територію школи.

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"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.

Водночас, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що падіння уламків збитого ворожого БпЛА зафіксовано на території навчального закладу по вул. Путивльська.

Відомо, що на відкритій місцевості було займання, але його вже ліквідовано. Далі на місці працюватимуть піротехніки.

"Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", - зазначив він.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області. Також ворог застосував 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

14 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. У місті лунали потужні вибухи. Під атакою опинився ресторан.

Пізно ввечері 11 березня голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив про масовану атаку дронів на Дніпро. За його словами, є інформація про руйнування інфраструктури. Спалахнули пожежі.

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Хто такий Віталій Кличко? Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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