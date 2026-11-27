Ви дізнаєтеся:
- З якими труднощами зіткнулися Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк
- Як актори подолали непорозуміння
Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк розповіли про труднощі, з якими зіткнулися в перший місяць після народження первістка, записавши відверте відео для Instagram. Подружжя зізналося, що перші 4 тижні батьківства стали для їхніх стосунків серйозним випробуванням.
За словами пари, сварки та конфлікти їм взагалі не властиві, проте новий статус все ж змусив їх по-новому поглянути на сімейні кризи. Своїми переживаннями актори вирішили чесно поділитися з підписниками.
"Для нас взагалі не дуже органічні якісь сварки, конфлікти, але я тепер розумію, чого багато пар не переживають перший рік батьківства", - відверто зізналася Катерина.
Валентин Томусяк, у свою чергу, жартома додав, що тепер розуміє тих батьків, які "йдуть за хлібом і повертаються через 20 років". Тишкевич зазначила, що найскладнішим для них виявився 3-й тиждень, коли збіглися нова рутина та від’їзд чоловіка у відрядження.
"Бо дитина - це багато нових вводних і тобі потрібно пристосуватися, що твоє життя вже не буде таким, як як раніше. Коли в одного все ж таки більше свободи, а в тебе були гастролі, а другий - замкнений в чотирьох стінах з малюком, це трошки тисне на психіку, ковпак тече", - поділилася актриса.
Втім, одразу після повернення Валентина з гастролей подружжя відверто поговорило, обговорило всі переживання і змогло "повернути тепло в дім".
Відео Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка дивіться тут.
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