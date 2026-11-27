Подружжя розповіло, чому батьківство стало для них справжнім випробуванням.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Тишкевич

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З якими труднощами зіткнулися Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Як актори подолали непорозуміння

Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк розповіли про труднощі, з якими зіткнулися в перший місяць після народження первістка, записавши відверте відео для Instagram. Подружжя зізналося, що перші 4 тижні батьківства стали для їхніх стосунків серйозним випробуванням.

За словами пари, сварки та конфлікти їм взагалі не властиві, проте новий статус все ж змусив їх по-новому поглянути на сімейні кризи. Своїми переживаннями актори вирішили чесно поділитися з підписниками.

відео дня

Катерина Тишкевич - особисте життя / скрін з відео

"Для нас взагалі не дуже органічні якісь сварки, конфлікти, але я тепер розумію, чого багато пар не переживають перший рік батьківства", - відверто зізналася Катерина.

Валентин Томусяк, у свою чергу, жартома додав, що тепер розуміє тих батьків, які "йдуть за хлібом і повертаються через 20 років". Тишкевич зазначила, що найскладнішим для них виявився 3-й тиждень, коли збіглися нова рутина та від’їзд чоловіка у відрядження.

Катерина Тишкевич - син / фото: instagram.com, Катерина Тишкевич

"Бо дитина - це багато нових вводних і тобі потрібно пристосуватися, що твоє життя вже не буде таким, як як раніше. Коли в одного все ж таки більше свободи, а в тебе були гастролі, а другий - замкнений в чотирьох стінах з малюком, це трошки тисне на психіку, ковпак тече", - поділилася актриса.

Втім, одразу після повернення Валентина з гастролей подружжя відверто поговорило, обговорило всі переживання і змогло "повернути тепло в дім".

Відео Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка дивіться тут.

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