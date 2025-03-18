Трамп і Путін обговорять, які території залишаться під РФ: нові подробиці

Президенти США та Росії ось-ось переживуть щось схоже на свій власний "Ялтинський момент".

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Трамп і Путін сьогодні проведуть телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

Що обговорюватимуть Трамп і Путін телефоном

Які території може отримати РФ

Які побоювання є у Києва в контексті переговорів

Президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорюватимуть, які території залишаться під контролем РФ після війни з Україною.

Як пише The New York Times, помічники Білого дому ясно дали зрозуміти, що Росія збереже Крим та, ймовірно, майже всю українську територію, яку вдалося захопити.

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"Якщо судити зі слів президента Трампа, то він і президент Росії Володимир Путін ось-ось переживуть щось схоже на свій власний Ялтинський момент: великі держави визначать кордони в Європі", - пише NYT.

Представники адміністрації Трампа наголосили, що вони повністю інформують своїх українських колег і європейських лідерів про свої взаємодії з Росією, у телефонній розмові братимуть участь тільки Трамп і Путін, імовірно, у супроводі помічників. І незрозуміло, чи погодяться Україна або великі європейські держави з тим, про що домовляться президенти США і РФ.

Журналісти зазначають, що Трамп намагається не говорити багато про те, які частини української території є предметом переговорів з РФ і чи спробує він обмежити амбіції Путіна. Адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що очікує, що Росія контролюватиме землі, які її війська вже окупували. Але помічники президента України Володимира Зеленського заявили минулого місяця, що вони стурбовані тим, що Трамп може підтримувати інші бажання Путіна щодо частин України, можливо, включно з критично важливим портом - Одесою.

Є й інші питання, які можуть стати центральними для переговорів. Франція та Велика Британія запропонували розмістити війська на території України, можливо, спільно з іншими європейськими державами. Але неясно, чи погодиться Путін на миротворчі сили. Ці сили стали б частиною гарантій безпеки для України, хоча неясно, наскільки ефективними були б європейські війська без підтримки Вашингтона.

NYT зазначає, що є й інші ознаки того, що Трамп готується піти на поступки Путіну. Зокрема, Міністерство юстиції повідомило європейських чиновників, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує діяльність лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Путіним.

Адміністрація також скорочує роботу, що проводиться Групою з притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Журналісти додали, що жодна історична аналогія з попередньою епохою не є точною, і переговори про припинення війни в Україні багато в чому відрізняються від умов у розпал зими 1945 року, коли було ясно, що нацистська Німеччина скоро зазнає поразки. Але як нещодавно написала в журналі Foreign Affairs професор міжнародної політики в Університеті Тафтса Моніка Даффі Тофт, "сьогоднішній геополітичний ландшафт особливо нагадує закінчення Другої світової війни", оскільки "великі держави прагнуть домовитися про новий світовий порядок передусім одна з одною, багато в чому так само, як це робили лідери союзників, коли вони перекроювали карту світу" в Ялті.

В інтерв'ю професор Тофт сказала, що розширення земель - "це те, чого хоче Путін, і, очевидно, того самого хоче Трамп - просто подивіться на Гренландію, Панаму та Канаду".

За її словами, великий знак питання - це Китай. Результат переговорів - і особливо питання про те, чи буде Путін винагороджений за те, що було жорстокою і дорогою війною, - "може вказати на те, що станеться, якщо Сі Цзіньпін вирішить, що він хоче захопити Тайвань".

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Глава національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Трамп досяг значного прогресу в переговорах між Росією та Україною та розраховує на успіх у розмові з Путіним.

Зазначимо, напередодні розмови президентів США і РФ у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп нібито може визнати анексований Крим російським. Президент США поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація.

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Ялтинська конференція 1945 року Ялтинська (Кримська) конференція союзних держав пройшла з 4 по 11 лютого 1945 року. Це була друга за рахунком багатостороння зустріч лідерів трьох країн антигітлерівської коаліції - СРСР, США та Великої Британії - під час Другої світової війни. Конференція проходила в Лівадійському палаці в селищі Лівадія за три кілометри від Ялти, її було присвячено встановленню післявоєнного світового порядку.

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