Київ уже передав міжнародним партнерам відповідні пропозиції, однак остаточна позиція Москви поки невідома.

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Україна пропонує перемир’я в Чорному морі, але РФ висуває нереалістичні вимоги / Колаж: Главред, фото: скриншот, МЗС України

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Україна передала партнерам пропозиції щодо перемир’я в Чорному морі

Київ очікує на відповідь Росії щодо умов припинення вогню

Москва намагається включити питання експорту нафти до домовленостей

Україна готова до перемир’я в акваторії Чорного моря, щоб відновити безпеку судноплавства та забезпечити безперешкодний експорт агропродукції. Київ уже передав відповідні пропозиції міжнародним партнерам і очікує на реакцію Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на V Міжнародній конференції високого рівня з продовольчої безпеки "Продовольство з України" (Food from Ukraine) 27 листопада.

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За словами очільника МЗС, Україна готова долучатися до гарантування світової продовольчої безпеки.

"Ми готові до перемир'я. Ми вдячні Індії, Туреччині та Єгипту, які відіграють активну і важливу роль в деескалації в Чорному морі, а також у посередницьких послугах. Зараз ми чекаємо відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що Росія щоразу висуває нереалістичні вимоги у відповідь на українські ініціативи щодо припинення вогню в Чорному морі. За його словами, цього разу Москва намагається включити до обговорення питання експорту нафти.

"Вони зразу пропонують включати (до умов - ред.) нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Так, ми готові й до енергетичного перемир'я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма енергетичними компонентами. А по Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції. І знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції", - пояснив Сибіга.

Також він підкреслив, що для відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі необхідний посилений міжнародний тиск на Росію.

Чи готовий Путін до реальних переговорів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що після зустрічі з лідерами США та Китаю позиції Путіна не посилилися.

"Для Росії після цієї зустрічі нічого не змінилося на краще, Путін нічого не домігся по суті", - наголосив фахівець.

Оцінюючи наслідки тієї зустрічі для України, експерт звернув увагу, що Пекін свідомо дистанціювався від українського питання.

"Ні, для України ця зустріч Трампа, Сі та Путіна не матиме жодних наслідків. Китайці просто вирішили не втручатися в українське питання", - пояснив Загородній.

Водночас, говорячи про подальші дії Кремля щодо України, аналітик не очікує змін, доки в Москві не зміниться влада.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував експерт.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Переговори про мир - останні новини

Главред писав, що Європейський Союз очікує від країни-агресора Росії двох конкретних кроків, які підтвердять її готовність до переговорів. Йдеться про енергетичне перемир’я на час зими та про безпечне транспортування продовольства через Чорне море. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Європарламенті в Страсбурзі 25 листопада.

Нагадаємо, РФ висунула на переговорах нові вимоги. Росія, за даними ЗМІ, хоче не тільки весь Донбас, а й вихід Фінляндії з НАТО. Серед вимог також - відмова Альянсу від військових баз у країнах Балтії та федералізація Молдови.

Європейські країни тим часом шукають власний канал зв’язку з Кремлем. Стало відомо, що радники лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії можуть вирушити до Москви. Візит запропонував помічник Путіна Юрій Ушаков, але остаточного рішення поки що немає.

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