Окупанти намагаються форсувати одразу дві річки: відома нова тактика РФ

Від Вовчанська на Харківщині залишилися лише руїни.

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Ворог форсує річку Оскіл / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти намагаються форсувати річку Оскіл

Ворог почав використовувати нову тактику для ударів дронами

В районі Вовчанська лінія фронту проходить по лінії річки Вовча

Армія країни-агресора Росії намагається форсувати річку Оскіл на Харківщині та впроваджує "досить цікаву" тактику використання дронів. Про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

За його словами, під час форсування Осколу росіяни можуть перебратися на правий берег лише піхотними групами. Тобто зараз застосовувати техніку на контрольованому Україною березі Осколу вони не можуть.

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"Коли їхнім піхотним групам вдається все ж таки в різний спосіб дістатися іншого берега, то їх активно підтримують як ударні безпілотники, так і артилерія. Варто зазначити, що вони тут почали використовувати досить цікаву тактику, яка не те щоб стала для нас великою несподіванкою, але такого вони раніше в принципі не робили", – сказав він.

Речник пояснив, що під час руху піхотної групи противника, за нею слідують два дрони: один з них розвідувальний, а інший – ударний.

"Коли, наприклад, їхня піхотна група натикається на супротив нашої піхоти, то вони застосовують ударний дрон. А з допомогою розвідувального дрону можуть коригувати вогонь артилерії і, відповідно, ухвалювати певні рішення. Проте успіхів вони в цій справі не мають, наші сили відбивають ці атаки", – наголосив Шамшин.

Він також додав, що в районі Вовчанська лінія фронту проходить по лінії річки Вовча. Час від часу ворожі групи намагаються її форсувати, але безрезультатно.

"Ми вчасно виявляємо їх рух і, як тільки це відбувається, використовуємо усі наявні засоби з метою їх знищення", – додав речник оперативно-тактичного угрупування "Харків".

Шамшин зауважив, що від самого Вовчанська на Харківщині залишилися лише руїни. Однак у місті є підземні комунікації, які ворог намагається використовувати для накопичення своїх сил і засобів.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що у межах Сумської області ворог просунувся лише в районі Басівки.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що російські окупанти на сході України та на Курському напрямку намагалися відчайдушно просунутися вперед. Але за останні півроку загарбницьких цілей армія Путіна в повному обсязі не досягла.

Водночас, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що ситуація в Курській області дуже важка. Росіяни підтягнули туди резерви і солдатів КНДР для наступу на ЗСУ.

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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