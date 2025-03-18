У Трампа розкрили перші плани щодо завершення війни в Україні

Перемовини щодо миру в Україні почнуться з обговорення двох аспектів.

https://glavred.net/war/u-trampa-raskryli-pervye-plany-po-zaversheniyu-voyny-v-ukraine-10648310.html Посилання скопійоване

У Білому домі розповіли про плани, з чого має початися припинення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Що сказали в Білому домі:

Рух до миру почнеться з припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі

Повне і постійне перемир'я - остаточні кроки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін вважають, що рух до миру в Україні має розпочатися з припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі.

Як повідомили у пресслужбі Білого дому, ще однією умовою для початку мирного процесу має стати встановлення морського перемир'я в Чорному морі.

відео дня

Далі - повне перемир'я і постійне перемир'я.

"Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, так само як із технічних переговорів щодо встановлення морського перемир'я в Чорному морі, повного перемир'я та сталого миру", - підкреслюється в повідомленні.

Перемовини Трампа і Путіна - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 18 березня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Бесіда тривала понад 2 години. Головна тема - завершення російсько-української війни. Вашингтон і Кремль досягли низки домовленостей і мають намір підтримувати подальші контакти.

Путін частково погодився на 30-денне припинення вогню, сказали у Кремлі. Керівник РФ дав команду окупантам припинити удари по українській енергетиці.

Для завершення війни Путін "зажадав" від Трампа припинити військову допомогу Україні та надання розвідданих. Крім того, Путін, мовляв, хоче, щоб Київ зупинив мобілізацію і військову підготовку.

Інші новини:

Що таке Білий дім? Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред