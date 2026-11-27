Сили оборони знищили не лише нафтобазу, але й усю інфраструктуру її забезпечення.

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Військові розповіли про успішну операцію на Луганщині / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Нафтобазу окупантів знищили біля Довжанська і Вільхового

Пальне росіяни зберігали в підземних ємностях у лісі

Під час операції "Пекло-3" українські військові знищили на окупованій Луганщині замасковану нафтобазу російської окупаційної армії. Ємності з пальним росіяни сховали під землею в лісі поблизу Довжанська та Вільхового, а звідти постачали його своїм підрозділам.

Про це повідомив 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" у Telegram.

відео дня

Операцію провели бійці підрозділу SxLüd 1-го корпусу НГУ "Азов" і батальйону Signum 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу. За даними корпусу, знищено як саму нафтобазу, так і інфраструктуру, що забезпечувала її роботу.

Коли саме відбулася операція і скільки вона тривала, в "Азові" не уточнили. На карті у відео корпус позначив Вільхове та Довжанськ на окупованій Луганщині.

Як росіяни маскували нафтобазу

У корпусі нагадали, що після знищення паливних баз на Донеччині окупанти мали б зрозуміти: зберігати пальне на захопленій території небезпечно. Натомість вони спробували приховати новий об'єкт.

"Вони спробували уникнути невідворотних наслідків за допомогою маскування, засобів РЕБ та мобільних вогневих груп. Під прикриттям потяг підвозив пальне на базу в лісі, а автомобілі розвозили по підрозділах", - йдеться в повідомленні "Азову".

За даними Суспільного, засоби радіоелектронної боротьби на об'єкті мали протидіяти супутниковому зв'язку Starlink.

У відео, яке оприлюднив корпус, описали схему російської логістики.

"Потяг привозив пальне на бази. Там воно стояло у підземних ємностях. Звідти паливозаправники розвозили його по військах. Тепер - не везуть", - йдеться у відео.

Наостанок в "Азові" звернулися до російських командирів.

"Тепер російські командири мусять придумати, як пояснити своєму керівництву просідання логістики. Але ми радимо їм - забиратися з української землі", - наголосили в корпусі.

Що відомо про операцію "Пекло"

"Пекло-3" стало продовженням двох попередніх етапів, під час яких Сили оборони уражали місця зберігання пального окупантів на Донеччині. Перший удар у межах операції в липні 2026 року припав на приховану паливну базу в Новоамвросіївці.

Під час операції "Пекло-2" в серпні, за даними корпусу, було знищено 67 цистерн із 4221 тонною пального на окупованій Донеччині, повідомляло Euromaidan Press.

Чому удари по нафтобазах РФ б'ють по фронту

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна поступово бере під контроль ближню тилову логістику ворога.

"Протягом останніх років ми поступово брали під свій контроль ближню тилову логістику Росії", - наголосив фахівець.

За його словами, в Росії добре розуміють, чим загрожують такі удари їхній армії.

"Росіяни почали голосно скиглити з цього приводу, бо чудово усвідомлюють: ця логістика не буде працювати", - пояснив Коваленко.

Водночас аналітик пов'язав удари по логістиці та зв'язку з поступовою втратою Росією ефективних інструментів ведення війни.

"Наші удари по логістиці і засобах зв'язку наближають момент, коли Росія втратить ефективний інструментарій", - підсумував експерт.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю OBOZ.UA застеріг від переоцінки ударів по паливній інфраструктурі РФ.

"Атакували - не означає знищили назавжди", - зазначив він.

Водночас, за словами Шарпа, такі удари здатні створити для Росії відчутні проблеми з пальним.

"Можна створити труднощі, можна створити дефіцит, завдати величезної шкоди", - пояснив оглядач.

Удари по паливних об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони неодноразово били по паливній логістиці окупантів на Луганщині. Під Луганськом були знищені ешелони РФ з паливом, накопичені на залізничних станціях. Атаку провели співробітники СБУ разом із 1-м окремим центром безпілотних систем ЗСУ.

Удари по паливній інфраструктурі тривають і на території РФ. За даними Reuters, атаки дронів скоротили потужності нафтопереробки Росії приблизно на 30%. Удари посилилися з кінця жовтня, коли не втрималося енергетичне перемир'я.

Під атаку потрапило й місто Азов у Ростовській області. У ніч на 16 листопада там спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу морського порту. Пошкодження зафіксували в районі вулиці Кондаурова.

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