Путін та його армія можуть "посипатись": Жданов спрогнозував коли

Хоча Путін і хоче продовжувати війну, найімовірніше, ресурси РФ не дозволять окупантам протягнути на фронті ще довго.

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РФ продовжує воювати тільки за рахунок ресурсу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Жданов:

Армії РФ може вистачити ресурсів для повноцінної війни ще на кілька місяців

Росія не встигає виробляти необхідну кількість техніки та озброєння

У ворога немає дефіциту боєприпасів завдяки поставкам від союзників

Очільник країни-агресорки Росії, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін продовжує воювати проти України за принципом "вб'юся, але не зупинюся". Однак у РФ вже не так багато ресурсів для продовження бойових дій.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, фронт може посипатися вже через кілька місяців.

"Ще з осені минулого року йшлося про те, що приблизно на початку літа, тобто в червні, Російська Федерація вийде на нульові запаси по броні. Припустимо, "Уралвагонзавод" може за рік випустити 200-220 танків, але ми ж на місяць можемо спалити до 300 російських танків, вибивши їх із бойового складу", - зауважив він.

Експерт наголосив, що окупанти воюють виключно за рахунок ресурсів, які в них вичерпуються досить швидко. Навіть кілька сотень САУ, які може передати РФ Північна Корея, не врятують ситуацію.

Чи не єдине, у чому в противника немає дефіциту - це боєприпаси. У країні-агресорці виробляють близько 2 мільйонів боєприпасів на рік, а ще 3-4 мільйони передає ворогу Північна Корея.

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"Хоча, швидше за все, це робить Китай: я сумніваюся, що Північна Корея вже третій рік може у таких кількостях видавати Росії боєприпаси, тому найімовірніше все це китайські запаси", - додав Жданов.

Нестача ресурсів в армії РФ - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук розповів, що один із головних факторів, який впливає зараз на зміну перебігу бойових дій на фронті, є нестача резервів у противника.

Раніше стало відомо, що в армії РФ відчувається і значний дефіцит у живій силі. А все тому, що, як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.

Напередодні в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що армія країни-агресорки Росії на Покровському напрямку зменшила застосування важкої техніки через те, що за перші два місяці 2025 року окупанти втратили близько 300 танків.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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