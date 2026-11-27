Унаслідок нового удару російських військ по Житомирській області є загиблий і постраждалі.

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На Житомирщині внаслідок атаки на підприємство загинула людина / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

Росіяни атакували цивільне підприємство в Малинській громаді

Унаслідок удару одна людина загинула, ще двоє постраждали

На місці атаки працюють усі відповідні служби

У п’ятницю, 27 листопада, російські війська атакували Житомирську область. Ппід ударом опинилася Малинська громада.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За його словами, російські війська завдали удару по цивільному підприємству.

"На жаль, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Мої співчуття рідним та близьким загиблої людини", - повідомили в ОВА.

На місці працюють відповідні служби. Мешканців закликають не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Чим небезпечні реактивні Шахеди

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія з серпня суттєво змінила набір засобів для ударів по Україні.

"Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - наголосив фахівець.

Окремо експерт звернув увагу на нові типи реактивних засобів, серед яких і "Бандероль", якою окупанти атакували Слобідський район.

"Якщо раніше це переважно було те, що запускалося із землі, то зараз, крім "Бандеролі", додаються С-71К "Ковер" - це повітряна платформа, щось середнє між дешевим дроном і дешевою крилатою ракетою, - та С-71М "Монохром", - пояснив Криволап.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 27 листопада російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є постраждала та загибоий.

Главред писав, що вранці у п’ятницю, 27 листопада, країна-агресор Росія атакувала беспілотником Дніпро. Через удар тяжко поранено 74-річну жінку, її госпіталізували.

Крім того, вранці 26 листопада російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житлову багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова. На 15 поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

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