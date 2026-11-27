Самопроголошений президент Білорусі назвав Путіна хитрим політиком.

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Лукашенко поставив під сумнів тезу, якою Путін виправдовує вторгнення в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Лукашенко поставив під сумнів історичний аргумент Кремля

За його логікою, всю Росію слід віддати Монголії

Він вважає, що Росія зрештою захопить весь Донбас

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, найближчий союзник очільника країни-агресорки Володимира Путіна, поставив під сумнів ключову тезу, якою Кремль виправдовує вторгнення в Україну. Він нагадав, що російські землі колись були монголо-татарськими, тож за логікою Путіна всю Росію довелося б віддати Монголії. Про це пише американський телеканал CNN, посилаючись на розмову білоруського диктатора з французьким журналом Le Point.

Путін неодноразово стверджував, що Україна має бути частиною Росії, адже Київ був центром середньовічної Київської Русі. Експерти давно називають це історичним ревізіонізмом, але тепер сумнів висловив навіть Лукашенко, який зазвичай у всьому підтримує кремлівського диктатора.

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Що Лукашенко сказав про Монголію

У розмові з журналом Лукашенко прокоментував твердження Москви про те, що українські землі нібито здавна були російськими.

"Стверджувати, що ці землі споконвіку були російськими... Ну, а російські землі, якщо копнути глибше, колись були монголо-татарськими. Пам'ятаєте? Тож за такою логікою всю Росію треба віддати - кому, Монголії?", - сказав він.

Водночас Лукашенко вважає, що сам Путін розуміє хибність такої логіки, і назвав його "хитрим, розумним політиком". За оцінкою CNN, загалом інтерв'ю, сповнене неправди й неточностей, значною мірою підтримувало Росію: Лукашенко повторив фейковий кремлівський наратив, ніби війну розпочала Україна.

Білоруський диктатор також похвалився неформальними стосунками з Путіним і протиставив їх стосункам президента США Дональда Трампа із західними лідерами.

"Ми з Путіним можемо разом жартувати, ми всі спілкуємося неформально, на "ти". Він цілком доступний. Ви б ніколи не сказали такого Трампу. Ви сиділи за тим столом у Вашингтоні, як папуги, боячись щось йому сказати, вибачте, що так кажу", - заявив Лукашенко.

CNN нагадує, що Лукашенко був єдиним депутатом білоруського парламенту, який 1991 року голосував проти розпаду СРСР. У лютому 2022 року він дозволив окупаційній армії РФ використати Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення, хоча нині заперечує, що знав про нього, а згодом погодився розмістити на своїй території російську тактичну ядерну зброю.

Чому навіть союзники не сприймають Путіна як рівного

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що навіть партнери Москви дедалі менше рахуються з Путіним як із рівноправним гравцем.

"Сі нічого прямо не заявляв, проте протокольні нюанси зустрічі просто кричали про те, що Пекін не розглядає Росію як рівноправного гравця", - наголосив фахівець.

Говорячи про те, як сам Путін оцінює такі контакти, експерт звернув увагу на розрив між його очікуваннями і реальністю.

"Путін був окрилений самим фактом зустрічі, адже, на його думку, це було ознакою того, що у нього все виходить. Однак насправді це лише "магічне мислення" Путіна. Для нього це був піар, а не можливість вирішити якісь питання", - пояснив Загородній.

Олександр Лукашенко - новини за темою

Як повідомляв Главред, 24 листопада Лукашенко заявив, що готовий полетіти із Зеленським до Москви і стати гарантом його безпеки. Вимогу Путіна про приїзд Зеленського до Москви він назвав жорстокою.

Президент України відреагував на цю пропозицію того ж дня. Зеленський запропонував, щоб Лукашенко взяв Путіна і прилетів до Києва, пообіцявши їм безпечний прийом.

Лукашенко також намагається зняти з себе відповідальність за допомогу Росії у війні. Він показав карту нібито підготовки нападу РФ, щоб виправдати себе. Ця заява з'явилася 25 листопада.

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