Найважче у двох південно-східних областях.

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Знеструмлення в Україні / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

28 листопада вимикатимуть від 1 до 3 черг

Для промисловості - обмеження потужності цілодобово

На Запоріжжі й Дніпропетровщині - аварійні відключення

У суботу, 28 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть погодинні відключення світла від 1 до 3 черг для всіх категорій споживачів. Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Про це повідомило Укренерго.

Причиноюобмежень є наслідки атак РФ на енергетику, які країна-агресорка завдає українським регіонам. Актуальні графіки для своєї адреси варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.

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Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Де ситуація зі світлом найскладніша

За даними енергетиків, складною залишається ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак там продовжують діяти аварійні відключення.

В Укренерго наголосили, що ремонтні роботи не припиняються ні вдень, ні вночі.

"Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Усі причетні служби докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Херсонщині завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Де шукати допомогу під час відключень світла

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися Пунктами незламності, де є світло, зв'язок, вода й тепло. Адреси найближчих пунктів шукайте на офіційному сайті Пунктів незламності.

Чи можливі блекаути в окремих регіонах цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що жорсткий сценарій для енергосистеми цієї зими цілком реальний.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами експерта, йдеться не про знеструмлення до весни, а про тимчасову втрату живлення в окремих містах.

"Тобто цілком реально, що окремі регіони чи міста можуть на певний період втратити електропостачання. Не до весни, звичайно, але на певний час", - пояснив Прокіп.

Окремо аналітик звернув увагу на наслідки обмежень для економіки, адже під відключення потрапляють і підприємства.

"Але відключення - це або повна, або часткова зупинка бізнесу. Хтось працює з перервами, і ці перерви безпосередньо впливають на обсяги виробництва", - підсумував експерт.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі погіршилася після серії нових ударів окупантів. Через атаки РФ на енергетику 27 листопада без світла залишилися споживачі в шести областях. Найскладніше було на Дніпропетровщині та Херсонщині, а для населення діяли відключення від пів черги до трьох з половиною черг.

Двома днями раніше енергетики також фіксували масштабні знеструмлення. Тоді у п'яти областях зникло світло через обстріли - на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Одещині та Харківщині. У Запоріжжі згодом частково відновили живлення, а на Дніпропетровщині запровадили аварійні відключення.

Експерти звертають увагу на зміну тактики ворожих ударів. Як пояснював Юрій Корольчук з Інституту енергетичних стратегій, Росія прагне ізолювати цілі міста від енергосистеми. Найнебезпечніша ситуація тоді спостерігалася на Одещині та Дніпропетровщині, де РФ повторно била по відновлених лініях.

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