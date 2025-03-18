Морозна погода відступає: синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні

До кінця тижня потепління охопить всю Україну.

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Прогноз погоди в Україні на 19 та 20 березня / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Якою буде погода 19 та 20 березня

В яких областях можливі невеликі опади

В Україні у середу, 19 березня, очікується ще морозна погода, але вже у четвер прогнозується потепління. Про повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її даними, завтра стовпчик термометра буде показувати вночі від 0 до -5 градусів. А вдень від +3 до +8 градусів.

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"19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. Бо - переважатиме антициклон", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні / фото: Наталія Діденко

Також почне стихати вітер, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

Діденко додала, що вже з 20-го березня, дня весняного рівнодення, в Україні почнеться потепління.

"Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну", - зауважила вона.

Синоптикиня також говорить, що на якісь "екстра градуси" не варто розраховувати, проте вже у четвер стовпчик термометра може показувати до +14 градусів.

Погода в Україні 19 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 20 березня / фото: meteoprog

Погода у Києві

Водночас, у Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу.

Стовпчик термометра у Києві в ніч на 19 березня буде показувати від 0 до -2 градусів морозу, а вдень - до +5 градусів. Вже 20-го березня у Києві очікується до +9 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня буде нестійкою. У першій половині тижня очікується похолодання.

Укргідрометцентр повідомляв, що погода в Україні 18 березня буде сніжною та вітряною. У багатьох областях України очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у південних, центральних, Сумській та Харківській областях. Швидкість поривів вітру досягатиме 15-20 м/с.

Раніше Діденко також говорила, що увесь тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та кволими невеликими "плюсами" в денні години. Теплішати почне ближче до 22-23 березня.

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Хто така Наталія Діденко? Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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