Морозна погода відступає: синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода 19 та 20 березня
- В яких областях можливі невеликі опади
В Україні у середу, 19 березня, очікується ще морозна погода, але вже у четвер прогнозується потепління. Про повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її даними, завтра стовпчик термометра буде показувати вночі від 0 до -5 градусів. А вдень від +3 до +8 градусів.
"19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. Бо - переважатиме антициклон", - йдеться в повідомленні.
Також почне стихати вітер, хоча завтра ще побуде часом рвучким.
Діденко додала, що вже з 20-го березня, дня весняного рівнодення, в Україні почнеться потепління.
"Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну", - зауважила вона.
Синоптикиня також говорить, що на якісь "екстра градуси" не варто розраховувати, проте вже у четвер стовпчик термометра може показувати до +14 градусів.
Погода у Києві
Водночас, у Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу.
Стовпчик термометра у Києві в ніч на 19 березня буде показувати від 0 до -2 градусів морозу, а вдень - до +5 градусів. Вже 20-го березня у Києві очікується до +9 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня буде нестійкою. У першій половині тижня очікується похолодання.
Укргідрометцентр повідомляв, що погода в Україні 18 березня буде сніжною та вітряною. У багатьох областях України очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у південних, центральних, Сумській та Харківській областях. Швидкість поривів вітру досягатиме 15-20 м/с.
Раніше Діденко також говорила, що увесь тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та кволими невеликими "плюсами" в денні години. Теплішати почне ближче до 22-23 березня.
Читайте також:
- Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше
- Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом
- 19 березня не можна сваритися і сумувати: яке церковне свято, прикмети
Хто така Наталія Діденко?
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред