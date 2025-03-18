'Неприємно, але факт': експерт сказав, що буде, якщо Трамп не домовиться з Путіним

Трампу важливо будь-якою ціною продемонструвати, що він "зупинив війну", навіть якщо це буде невигідно Україні, зазначив Олексій Гетьман.

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Як діятиме Трамп, якщо Путін не погодиться на перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Гетьмана:

США, ймовірно, тиснутимуть не на Росію, а на Україну, щоб домогтися припинення війни

Трампу важливо будь-якою ціною продемонструвати, що він зупинив війну

Відсутність чіткої стратегії у Трампа – це "вікно можливостей" для України

Якщо Кремль на словах погодиться на мир, але продовжить військові дії, Трамп не зможе змусити Путіна виконати домовленості. У такому разі тиск з боку США буде спрямований не на Росію, а на Україну. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Трампу на його шляху до Нобелівської премії миру конче потрібно, щоб війна в будь-який спосіб зупинилася. Чи відбудеться це на вигідних для нас умовах, Трампа взагалі не хвилює. Для нього головне – відзвітуватися перед світом про те, що він зупинив війну. Трамп дуже самовпевнений і самозакоханий, настільки, що неприємно це дивитися", - зазначив він.

За словами експерта, Сполучені Штати можуть використати важелі впливу на Україну, зокрема скорочення або призупинення постачання зброї, обмеження надання розвідувальної інформації та інші речі.

"Тому якщо Трамп не зможе домовитися з Путіним, а, швидше за все, саме так і буде, для того, щоб зупинилася війна, він буде тиснути на нас. Тобто Трамп може посилити тиск саме на Україну. Для Трампа не буде нічим страшним, якщо навіть припинить існувати українська держава (ми цього не допустимо), для нього головне, щоб настав мир, і йому дали Нобелівську премію", - заявив Гетьман.

Проте, як зазначив експерт, така політика матиме серйозні обмеження. По-перше, у світі є Євросоюз, який не дозволить США безкарно змушувати Україну капітулювати. По-друге, навіть у самих США є сильна опозиція таким діям.

"США, на щастя, – це не Північна Корея і не Російська Федерація, де будь-які прояви незгоди з керівництвом країни миттєво придушуються. Тож, швидше за все, Трамп спробує тиснути на Україну, але аж надто не вийде, бо відповідь буде і від Франції, і від Німеччини, і від усього ЄС, і від опозиції всередині США", - пояснив майор запасу ЗСУ.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман пояснив, чому припинення вогню в Україні вкрай малоймовірне:

Гетьман допускає, що Трамп може використати інший варіант – почати тиснути на Кремль через додаткове озброєння України.

"Він колись навіть про це сказав, що в разі чого випише Україні допомогу на 500 млрд доларів, тобто посилить обороноздатність України. Та у все це мало віриться. Разом із тим, Трамп одразу дає задню і багато разів казав, що ми стоїмо на порозі третьої світової війни – мовляв, як же можна постачати озброєння Україні, хіба ми хочемо початку третьої світової війни. Тобто Трамп працює по наративах Москви. Це дуже неприємно, але це є факт", - додав він.

Попри всі загрози, Гетьман вважає, що відсутність чіткої стратегії у Трампа і його команди – це своєрідне "вікно можливостей" для України.

"Трамп і вся нова команда – це люди, які не мають чіткої позиції і постійно змінюють її, а тому часом протирічать собі. Нас це дратує, але, з іншого боку, це не так вже й погано, бо це означає, що в них немає єдиної чіткої позиції, якої вони будуть дотримуватися, а це для нас вікно можливостей, і ми можемо маневрувати", - наголосив експерт.

Переговори Трампа з Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що Трамп спробує отримати згоду Путіна на 30-денне припинення вогню, яке Україна погодила минулого тижня. Крім того, за словами американського президента, він планує обговорити з Путіним питання, пов’язані з контролем над територіями та енергетичною інфраструктурою.

Глава національної розвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Трамп досяг певного прогресу в переговорах між Росією та Україною та сподівається на позитивний результат у розмові з російським лідером.

Крім цього, Дональд Трамп і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорюватимуть, які території залишаться під контролем РФ після війни, пише The New York Times. Помічники Білого дому дали зрозуміти, що Росія збереже Крим і, ймовірно, всю захоплену територію України.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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