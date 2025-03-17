'Фронт обвалиться, бійці побіжать': чим обернеться для РФ відмова від перемир'я

Оперативна пауза потрібна Росії, враховуючи стан її армії та економіки, але Путін може діяти за кардинальним принципом, вважає аналітик.

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Чим обернеться для РФ відмова від перемир'я / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Про що сказав Жданов:

У випадку відсутності перемир'я ситуація на фронті не зміниться

Кремль буде намагатись посилювати тиск на Україну для підписання довгострокового перемир'я

Путін діятиме за принципом "вб'юся, але не зупинюся"

Якщо найближчим часом не буде припинення вогню, суттєвих змін на фронті очікувати не варто. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, ситуація залишатиметься стабільною. Російські війська продовжать чинити тиск, маневруючи між різними напрямками в пошуках слабких місць для зосередження зусиль.

Водночас їм стає все важче вести наступ по всій лінії фронту, тому вони змушені обирати пріоритетні ділянки. Паралельно посилюватиметься інформаційний та політичний тиск, спрямований на примус України до підписання довгострокового миру.

"А так, Путін діятиме за принципом "вб'юся, але не зупинюся". Хіба що в Росії спрацює якийсь внутрішній запобіжник, і еліта зрозуміє, що якщо зараз Путіна не зупинити, то завтра просто може впасти фронт. У якийсь момент російський фронт може обвалитися, і бійці побіжать. Тож оперативна пауза - це не бажання Путіна, а реальна неминучість для Росії на сьогоднішній день, з огляду на стан економіки Російської Федерації і стан армії РФ. Уже все, Росія вже минула своє плато, далі у неї попереду тільки спад. І що довше вона тягне з війною, то сильніший спад", - сказав Жданов.

Жданов вважає, що Путін опинився у глухому куті, адже зупинитися він не може. Він порівняв ситуацію з крокодилом, якого ловлять, встромляючи в горло кілок і не даючи можливості відступити — у підсумку хижак сам себе насаджує. Так само і Путін, розуміючи складну економічну та фінансову ситуацію в РФ, не здатний змінити курс.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів про провал плану Трампа про припинення вогню:

Жданов також припустив, що якщо Україна повністю залишить Курську область, Росія перекине звідти свої війська на Харківський напрямок або спробує атакувати Сумщину. Це дозволить їй розтягнути українські резерви та створити загрозу прориву на ключових ділянках фронту.

"Підкреслюю, навіть уже не прорив, а лише загрозу прориву", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія значно зменшила використання важкої техніки на Покровському напрямку. Як повідомив речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у телемарафоні, це пов’язано, зокрема, з втратами окупантів — за перші два місяці 2025 року вони втратили близько 300 танків. Таким чином, ЗСУ знищили більше бронетехніки, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу.

Українські війська перехоплюють ініціативу на фронті завдяки ефективним діям командування. Поліпшення ситуації спостерігається, зокрема, в районі Покровська та Торецька, зазначив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Тим часом на Запорізькому напрямку в російських окупаційних військах загострюються внутрішні проблеми. Бійці 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади саботують наступ на Гуляйполе, повідомляє партизанський рух "Атеш". Військовослужбовці РФ навмисне виводять техніку з ладу, заливаючи воду в паливні баки та пошкоджуючи мотоцикли, щоб уникнути штурму міста.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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