'Провина - на Трампі і Венсі': експерт сказав, чому сварка з Зеленським зашкодив США

Європа підтримала Зеленського, оскільки Ді Венс уже встиг образити європейських лідерів у Мюнхені, зазначив Тарас Загородній.

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Чому суперечка Трампа з Зеленським зашкодила не Україні, а США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Загороднього:

Конфлікт між Трампом, Венсом і Зеленським більше зашкодив США

Суперечка посилила підтримку України в Європі

Трамп може використати ситуацію, щоб вийти з переговорів із Росією

Суперечка у Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським більше зашкодила США, ніж Україні. Вашингтон спробує усе відмотати назад. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Американці, і не тільки вони, вважають, що провина за цей конфлікт усе-таки лежить на Трампі та Венсі. Їхня поведінка викликала осуд, зокрема у США, адже 80% американських виборців – причому і прихильників демократів, і прихильників республіканців – негативно ставляться до Путіна", - зазначив він.

Загородній вважає, що американці спробують "відмотати" ситуацію назад, оскільки ця суперечка підірвала довіру до США як гаранта безпеки. Багато країн засумнівалися в надійності американських гарантій, навіть якщо вони підкріплені фінансуванням.

Зазначимо, що суперечка Трампа та Зеленського починалася у мирному руслі, якщо переглянути повне відео зустрічі. За словами експерта, Ді Венс діяв агресивно, намагаючись догодити Трампу, а сам Трамп "за словом у кишеню не лізе".

"Уся ця історія більше нашкодила США. Тому що в конфлікті завжди винен той, хто старший і сильніший, оскільки саме така сторона визначає чимало речей. Тому ми й побачили відповідну реакцію Європи (на підтримку України і Зеленського, – Главред), адже багато європейців самі давно хотіли сказати в обличчя Ді Венсу все те, що сказав Зеленський, особливо після того, що Ді Венс їм наговорив у Мюнхені. Усе це додатково підбадьорило Європу", - сказав Завгородній.

Експерт наголосив, що припинення поставок озброєнь Україні з боку США виглядало б як демарш, що призведе до довготривалих репутаційних втрат. Виникне питання: навіщо довіряти США, якщо вони можуть залишити союзника напризволяще.

Крім того, Загороднй припустив, що Трамп може використати цю ситуацію як спосіб вийти з переговорів із Росією.

"Трамп явно бачить, що не може зробити те, чого хочуть росіяни – віддати Росії Запоріжжя і всю Донецьку область, не може заборонити українцям бити по території Росії тощо. Але в усьому цьому зізнатися Трамп не може. От Трамп і намагається шукати винного. Фактично він зараз виводить на спілкування з Росією європейців, а сам намагається зробити вигляд, що він узагалі ні до чого. Пообіцяв закінчити війну – не вийшло, що ж, так склалися обставини", - додав він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Загородній підкреслив, що конфлікт – це теж розвиток відносин. На його думку, Росія рано радіє конфлікту Трампа і Зеленського, адже "так і в сімейному житті: конфліктуєш часто, але необов'язково ж розлучаєшся".

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім, у якому він розповів про наслідки конфлікту Трампа і Зеленського:

Сварка між Зеленським і Трампом - що сталося у Білому домі

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де планувалося підписання угоди щодо видобутку корисних копалин. Документ був узгоджений обома сторонами, але так і не був підписаний.

Зустріч між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом пройшла у напруженій атмосфері. Після суперечки Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж було передбачено.

Попри це, вже 4 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до відновлення переговорного процесу та підкреслив прагнення Києва до конструктивної співпраці з адміністрацією Трампа. Він наголосив, що Україна залишається відкритою до діалогу та розраховує на подальшу підтримку США.

Під час виступу в Конгресі того ж дня Дональд Трамп підтвердив, що отримав "важливий лист" , у якому президент України висловив готовність до перемовин. Трамп, у свою чергу, заявив, що Вашингтон має вести діалог з обома сторонами для якнайшвидшого завершення війни.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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