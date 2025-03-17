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"Знеструмлено споживачів": РФ била БПЛА по енергооб'єктах у кількох областях

Олексій Тесля
17 березня 2025, 12:44
158
Уночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб'єкти в кількох регіонах України.
електроенергія, відключення
Споживачі знеструмлені внаслідок ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Головне:

  • Унаслідок дронової атаки РФ відключення електроенергії в кількох областях
  • У НЕК розповіли про обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Унаслідок дронової атаки РФ уночі на понеділок знеструмлено споживачів у кількох областях.

"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб'єкти в декількох регіонах. Унаслідок пошкодження обладнання на ранок є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram.

відео дня
'Знеструмлено споживачів': РФ била БПЛА по енергооб'єктах у кількох областях
/ Главред

Системний оператор також зазначає, що через відчутне похолодання порівняно з кінцем минулого тижня, а також хмарну погоду в більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність побутових СЕС, зросло споживання електроенергії. За його даними, станом на 9:30, рівень споживання був на 3,1% вищим, ніж у цей час попереднього робочого дня.

При цьому НЕК зазначає, що обмеження потужності для промисловості та бізнесу застосовувалися з 6:00 до 9:00 у всіх регіонах, але станом на зараз не застосовуються, хоча необхідність в економному споживанні електроенергії зберігається. Укренерго закликає обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години - з 16:00 до 20:00.

Скріншот
/ t.me/Ukrenergo

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в низці регіонів України ввели аварійні відключення. Причина відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Як повідомляв Главред, раніше в Одеській і Дніпропетровській областях відключали світло. Обленерго були змушені застосовувати тимчасові відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів унаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях запроваджували екстрені відключення електроенергії через атаку РФ.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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відключення світла електроенергія атака дронів
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