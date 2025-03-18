Трамп зробив першу заяву за підсумками перемовин із Путіним

Трамп назвав розмову з Путіним "дуже хорошою" і "продуктивною".

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США і Росія домовилися працювати над повним припиненням вогню в Україні - Трамп / Колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот YouTube

Головне із заяви Трампа:

США і РФ "домовилися" про припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури

Обговорювали багато аспектів мирної угоди

Сторони будуть швидко працювати над завершенням війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником агресора Росії Володимиром Путіним було досягнуто домовленостей про негайне припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури. Розмова була "дуже хорошою і продуктивною".

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social він розповів про те, що надалі сторони працюватимуть над повним припиненням вогню і завершенням війни.

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"Моя сьогоднішня телефонна розмова з Президентом Росії Путіним була дуже хорошою і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, зрештою, над завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був Президентом!" - сказав Трамп.

Також він додав, що глави США і РФ обговорили безліч аспектів мирної угоди.

"Обговорювали багато елементів мирного договору, включно з тим фактом, що тисячі солдатів гинуть, і президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз у повній силі, і ми, сподіваємося, заради Людства, виконаємо цю роботу!" - підкреслив Дональд Трамп.

Телефонна розмова Трампа і Путіна - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 18 березня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Перемовини тривали понад 2 години. Глави двох держав обговорювали можливість завершення російсько-української війни і домовилися про початок мирного процесу.

За підсумками розмови Путін частково погодився на 30-денне припинення вогню. Кремлівський керівник, мовляв, дав команду військам РФ припинити завдавати ударів по українській енергетиці та інфраструктурі.

У Кремлі також сказали, що для повного миру Путін "вимагає" припинення військової допомоги Україні та відмови від надання розвідувальних даних. Також Путін "хоче", щоб українська держава зупинила мобілізацію в ЗСУ і припинила військову підготовку українців.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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