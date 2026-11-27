Олімпійська чемпіонка поділилася рідкісними кадрами, на яких видно, як дорослішає Вадим.

https://glavred.net/stars/moy-malchik-podkopaeva-obratilas-k-priemnomu-synu-i-pokazala-kak-on-izmenilsya-10816043.html Посилання скопійоване

Лілія Подкопаєва звернулася до сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Ви дізнаєтеся:

Скільки років виповнилося прийомному синові Лілії Подкопаєвої

Які архівні знімки опублікувала спортсменка

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася з шанувальниками важливою сімейною подією - її прийомному синові Вадиму виповнився 21 рік. На честь дня народження спортсменка опублікувала в Instagram архівні фотографії, на яких показала, як хлопець змінювався від дитинства до юності.

На зворушливих кадрах зіркова мама зафіксувала особливі моменти їхнього спільного життя - від зовсім маленького Вадима в маминих обіймах до знімків із закордонних подорожей, сімейних зустрічей і перших значних успіхів. Також гімнастка присвятила імениннику теплі слова з побажаннями сміливо йти до своїх цілей і цінувати найважливіше.

відео дня

Син Лілії Подкопаєвої в дитинстві / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

"Сину, нехай життя відкриває перед тобою безмежні можливості, нехай вистачає сміливості мріяти, сил - втілювати задумане, а мудрості - цінувати найважливіше. Будь здоровий, щасливий і завжди під Божим захистом! З днем народження, мій хлопчику!" - привітала сина спортсменка.

Як подорослішав син Лілії Подкопаєвої / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Нагадаємо, Вадим з’явився в родині Подкопаєвої у 2006 році, коли вона разом із чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила 8-місячного хлопчика з дитячого будинку. Цікаво, що саме під час оформлення документів на усиновлення Лілія дізналася про власну вагітність, однак це не змінило рішення подружжя, і вони взяли малюка до сім’ї.

Лілія Подкопаєва / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк записали відверте відео, в якому поділилися труднощами першого місяця після народження їхнього первістка. За словами подружжя, перші 4 тижні батьківства стали для них серйозним випробуванням.

Також гравець київського "Динамо" Владислав Супряга та переможниця конкурсу "Міс Земля Україна" Марина Литвин таємно відсвяткували весілля в Києві. Пара вирішила обійтися без традиційної пишноти та гучного свята, віддавши перевагу стриманій естетиці.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред