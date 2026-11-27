Ви дізнаєтеся:
- Скільки років виповнилося прийомному синові Лілії Подкопаєвої
- Які архівні знімки опублікувала спортсменка
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася з шанувальниками важливою сімейною подією - її прийомному синові Вадиму виповнився 21 рік. На честь дня народження спортсменка опублікувала в Instagram архівні фотографії, на яких показала, як хлопець змінювався від дитинства до юності.
На зворушливих кадрах зіркова мама зафіксувала особливі моменти їхнього спільного життя - від зовсім маленького Вадима в маминих обіймах до знімків із закордонних подорожей, сімейних зустрічей і перших значних успіхів. Також гімнастка присвятила імениннику теплі слова з побажаннями сміливо йти до своїх цілей і цінувати найважливіше.
"Сину, нехай життя відкриває перед тобою безмежні можливості, нехай вистачає сміливості мріяти, сил - втілювати задумане, а мудрості - цінувати найважливіше. Будь здоровий, щасливий і завжди під Божим захистом! З днем народження, мій хлопчику!" - привітала сина спортсменка.
Нагадаємо, Вадим з’явився в родині Подкопаєвої у 2006 році, коли вона разом із чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила 8-місячного хлопчика з дитячого будинку. Цікаво, що саме під час оформлення документів на усиновлення Лілія дізналася про власну вагітність, однак це не змінило рішення подружжя, і вони взяли малюка до сім’ї.
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