Путін не буде відмовлятись від припинення вогню, але є нюанс - Гетьман

Для Росії першопричиною війни є самодостатня і незалежна Україна.

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Режим припинення вогню на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Путін може затягувати переговори про припинення вогню

Російський диктатор може висунути такі умови, які неможливо виконати

Вірити росіянам не можна

Країна-агресор Росії не готова реально дотримуватись режиму припинення вогню на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, про це говорять Путін і Захарова, наголошуючи на тому, що рішення ухвалюватимуться безпосередньо в Москві та Москвою, а не Україною, Сполученими Штатами чи кимось іще.

"Одразу було зрозуміло, що Путін або затягуватиме ці переговори, або висуватиме якісь неймовірні умови, щоб потім мати можливість звинуватити Україну в тому, що вона не хоче миру. Звичайно, відмовлятися від припинення вогню Путін не буде. Він не може заявити на весь світ і Сполученим Штатам зокрема, що не хоче припинення вогню, а хоче продовжувати війну. Тому Путін буде стверджувати, що Росія за мир, а росіяни - ледь не миротворці, але є певні умови - потрібно усунути першопричину війни", - наголосив експерт.

На думку Гетьмана, для Росії першопричиною війни є озброєна, самодостатня і незалежна Україна.

"Тобто, коли в Москві кажуть, що треба усунути першопричину війни, мається на увазі, що треба "усунути" нашу державу, тоді буде досягнуто миру", - сказав він.

Експерт додає, що Путін, найімовірніше, погодиться на припинення вогню, але зволікатиме з відповіддю, а коли погодиться, висуне такі умови, які неможливо виконати.

"Путін почне перекладати провину за те, що не укладається мирна угода, на Україну. Мовляв, Росія не проти, але Україна не виконує вимог. Хоча британський міністр закордонних справ наголосив, що висування Росією вимог є неприпустимим, що припинення вогню повинно відбуватися без будь-яких умов з боку країни-агресора Російської Федерації", - підкреслює Гетьман.

Він зауважив, що Україна прагне припинити вогонь, бо українці більше, ніж будь-хто, хочуть закінчення війни.

"Але вірити росіянам не можна, а тим паче підписувати з ними якісь папери і вірити, що це спрацює, що Росія виконуватиме домовленості, і що не буде бойових дій. Це виглядає щонайменше смішно. Ми стільки паперів з Росією підписували, стільки разів перемир'я оголошували, але жодного разу вона цього не виконувала. З якого дива цього разу росіяни вчинять інакше?", - підсумував ветеран російсько-української війни.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман пояснив, чому припинення вогню в Україні вкрай малоймовірне:

Режим припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, The Wall Street Journal пише, що надії президента США Дональда Трампа на те, що Москва погодиться на 30-денне припинення вогню з Україною, пов'язані із запланованою на 18 січня телефонною розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, який, імовірно, наполягатиме на територіальних та інших поступках.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови.

Водночас, прес-секретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що в уряді ФРН вважають, що 30-денне припинення вогню, яке запропонували Сполучені Штати Америки не буде досягнуто найближчим часом.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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